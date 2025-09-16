Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица Демидовых
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Узнайте тайны Демидовых и знаменитой Невьянской башни. Посетите храм Николая Чудотворца и дом кузнеца Кириллова в рамках увлекательной экскурсии
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
Начало: В центре города
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
4725 ₽ за всё до 15 чел.
