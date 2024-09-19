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Сербишино. Очень интересные рассказы как про один храм и его старообрядческие иконы, так и про второй монастырь. А какая там чудесная природа! Такая тишина, такая свежесть! Очень познавательно! Такие прекрасные места есть у нас на Урале