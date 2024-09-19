3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Начало: В районе Наклонной башни Демидовых
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
4 050₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне
Начало: В центре города
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
2 850₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввероника19 сентября 2024Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!
- ККозловцева8 сентября 2024Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!
- ООльга7 сентября 2024Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!
- ААлексей9 августа 2024Все прошло отлично! Все очень понравилось. Интересно и по содержанию, и по точкам осмотра, и по общению с гидом. Наталия,
- ООльга2 августа 2024Огромное спасибо Наталии за экскурсию! Получили очень огромное удовольствие от общения и полученной информации. Вся информация подаётся четко, структурировано. Общение легкое, не занудно-акадмическое. Ни одного слова из песни не выкинешь. Очень приятный человек. Еще раз спасибо ❤️
- ЮЮлия4 июля 2024Были на замечательной экскурсии с Ольгой. Сначала был рассказ про сам Невьянск, потом поездка в два села - Быньги и
- ООльга7 октября 2023Наталия, лучший экскурсовод. Очень содержательный и грамотный рассказ. Прекрасный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Невьянску в октябре 2024
Сейчас в Невьянске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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