На Рождество – экскурсии в Невьянске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Невьянске, цены от 2 850 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
На машине
44 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Начало: В районе Наклонной башни Демидовых
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
4 050 за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
На машине
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне
Начало: В центре города
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
2 850 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вероника
    19 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!
  • К
    Козловцева
    8 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!
    Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова иОчень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и
  • А
    Алексей
    9 августа 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Все прошло отлично! Все очень понравилось. Интересно и по содержанию, и по точкам осмотра, и по общению с гидом. Наталия,
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    большое Вам спасибо за эту поездку. Все организованно, все четко и с душой. Сыну особенно понравился Дом кузнеца. До сих пор под впечатлением, не смотря на гаджеты и век технологий)). Спасибо! Будем рекомендовать знакомым.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Огромное спасибо Наталии за экскурсию! Получили очень огромное удовольствие от общения и полученной информации. Вся информация подаётся четко, структурировано. Общение легкое, не занудно-акадмическое. Ни одного слова из песни не выкинешь. Очень приятный человек. Еще раз спасибо ❤️
  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
    Были на замечательной экскурсии с Ольгой. Сначала был рассказ про сам Невьянск, потом поездка в два села - Быньги и
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    Сербишино. Очень интересные рассказы как про один храм и его старообрядческие иконы, так и про второй монастырь. А какая там чудесная природа! Такая тишина, такая свежесть! Очень познавательно! Такие прекрасные места есть у нас на Урале

  • О
    Ольга
    7 октября 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Наталия, лучший экскурсовод. Очень содержательный и грамотный рассказ. Прекрасный человек

Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «На Рождество»

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  2. Из Екатеринбурга - в Невьянск
  3. В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в октябре 2024
Сейчас в Невьянске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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