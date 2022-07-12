1 день

Хабаровск - Охотское море

После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждет перелет на самолете авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре, время полета 1 час 35 минут.

Далее группу встретят микроавтобусы, на которых мы доберемся к мысу Перовского (в пути от 2,5 часов до 4 часов) по гравийной лесной дороге.

От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля в зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.

В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня ужин по случаю вашего прибытия к началу уникального путешествия.

Время прибытие напрямую зависит от расписания авиарейсов.

В случае позднего прибытия самолета, будет организована ночевка на побережье Охотского моря.

Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия.