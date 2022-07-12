Побережье Охотоморья – это рай для рыбаков и фотографов. Киты, косатки, тюлени, медведи и другие обитатели этих мест не боятся человека. Необычная флора островов и побережья не оставит вас равнодушным.
После встречи с группой в аэропорту г. Хабаровска вас ждет перелет на самолете авиакомпании «Аврора» или «Хабаровские авиалинии» в г. Николаевск-на-Амуре, время полета 1 час 35 минут.
Далее группу встретят микроавтобусы, на которых мы доберемся к мысу Перовского (в пути от 2,5 часов до 4 часов) по гравийной лесной дороге.
От мыса Перовского на катамаране вас ждет переход в бухту Врангеля в зависимости от морской обстановки переход займет от 4 часов до 6 часов.
В этот день вас будет ждать горячо натопленная баня ужин по случаю вашего прибытия к началу уникального путешествия.
Время прибытие напрямую зависит от расписания авиарейсов.
В случае позднего прибытия самолета, будет организована ночевка на побережье Охотского моря.
Рекомендуем прибыть к началу тура в г. Хабаровск за 1 день до начала путешествия.
Этот день вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров.
В этом месте живет большая часть популяции Охотского моря.
В бухту также заходят косатки.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.
В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Имеется деревянная баня, один большой общий дом.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUB-бордах.
Киты – это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, что бы найти и показать их вам.
Этот день вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров.
В этом месте живет большая часть популяции Охотского моря.
В бухту также заходят косатки.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.
В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Имеется деревянная баня, один большой общий дом.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUB-бордах.
Киты – это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, что бы найти и показать их вам.
Этот день вы проведете в бухте Врангеля, в которой часто бывают гренландские киты.
Их вес достигает 150 тонн, а длина 22 метров.
В этом месте живет большая часть популяции Охотского моря.
В бухту также заходят косатки.
В бухте возможна рыбалка в море, снасти имеются на базе.
В это время на нерест идет лосось и кета.
Размещение в бухте в палаточном городке.
Имеется деревянная баня, один большой общий дом.
В бухте Врангеля для желающих будут организованы пешеходные экскурсии вдоль побережья, а также возможно выйти в море на SUB-бордах.
Киты – это свободные дикие животные и компания не может гарантировать их наличие, но мы приложим максимум усилий, что бы найти и показать их вам.
В этот день рано утром на катере вы отправитесь к бухте Онгачан через залив Академии (68 км, 2-2,5 часа).
По пути посетим остров Беличий и малые острова.
Возможны высадки только при наличии хорошей погоды.
Путь пройдет по открытому морю.
В пути возможны встречи с косатками и китами.
В бухте Онгачан вы разместитесь на базе в номерах по 4 или 6 человек, имеется большая кают компания, смотровые площадки и другая инфраструктура.
В эти дни вас ждет путешествие по Шантарскому архипелагу.
Это дикие острова, где расположен национальный парк.
В этот день мы совершим путешествие к Малому Шантару, посетим бухту Абрек где живут тюлени, мыс Гайковского с кекурами, пройдем проливом Опасный.
При наличии хорошей погоды возможны высадки на берег.
В этот день мы совершим путешествие на остров Большой Шантар, посетим метеостанцию, китовый завод 19 века, мыс Радужный где можно увидеть полудрагоценные яшмовые сланцы, белые кварцы и мраморные жилы лежат прямо на поверхности.
Остров Утичий — место гнездования Охотоморских птиц.
Мы посетим единственную морскую метеостанцию на острове Большой Шантар, где круглый год живут и работают всего 4 человека.
Выезды в национальный парк построены таким образом, что утром на катере мы выходим на экскурсии на целый день, а вечером возвращаемся на базу Онгачан.
В этот день вы отправитесь в Залив Николая, по пути пройдем вдоль южного побережья Охотского моря, через залив Академии, Ульбанкский залив, посетим уникальный мыс Укурунру.
Маршрут построен таким образом, что в пути мы можем встретиться с косатками и китами.
Вечером группа разместиться в палаточном кемпинге.
В этот день мы будем находится в кемпинге Горбуша, совершим поездки к местам где часто бывают киты, пешие прогулки, выезд на рыбалку.
Залив Николая является уникальным местом со своей экосистемой обилием планктона, из-за чего его часто посещают гренландские киты.
В Нерпичьем заливе много тюленей.
Часто бывают Косатки.
В этот день вас ждет переезд в Николаевск-На-Амуре, на катере к мысу Перовского (от 5 до 7 часов), далее на микроавтобусах в гостиницу.
В этот день группу ждет перелет в г. Хабаровск, от гостиницы вас заберут наши микроавтобусы и увезут в аэропорт.
Настоятельно рекомендуем брать билеты для обратного вылета домой на следующие сутки от прибытия в Хабаровск.
Формат путешествия экспедиционный в труднодоступной местности при полной автономности. В удалении от населенных пунктов и отсутствии возможности своевременно обратиться в медучреждения. От погоды зависит время вылета. При плохой погоде будут задержки на маршруте или отмена тех или иных маршрутов и экскурсий. Негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт. Возможны резкие перепады температуры. К подбору личного снаряжения необходимо отнестись с максимальным вниманием! На маршруте большое количество крупных хищников, необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательным.
Тур предусматривает проживание в бухте Онгачан, в бухте Врангеля, в кемпинге Горбуша и в гостинице в Николаевске-на-Амуре.
Стоимость 3 055 000 руб. на всю группу при количестве в 12 человек + 1 сопровождающий, итого 13 человек.
Размещение в палатках по 2 человека. Здесь есть электричество, и каждый день топится баня;
В кемпинге Горбуша разместимся в палатках по 2 человека, имеется электричество, большой шатер.
Размещение на базе в домиках на 4-6 человек. Условия размещения простые, но комфортные. Именно здесь во время своего визита на Шантарские острова останавливались президент Швейцарии, известный арабский шейх и знаменитый путешественник Федор Конюхов;
Размещение в гостинице.
Для перемещения в море:
Для легких треккингов и пребывания в лагере:
Для плавания на сапах:
Для фототехники:
Прочее:
Путешествие начинается в Хабаровске, куда вам нужно добраться самостоятельно.
В Хабаровске необходимо быть за день до начала программы, и планировать вылет обратно на сутки позже после ее окончания (временем окончания программы считается время возвращения в г. Хабаровск).
Так вы сможете подготовиться к длительному путешествию в начале и отдохнуть после него в конце программы. В первый день перед маршрутом в условленное время мы встречаемся в аэропорту им. Невельского в г. Хабаровск.
Мы готовы помочь подобрать место проживания в Хабаровске.
Гостиницы, которые мы рекомендуем. Класс VIP: – «Сопка» (находится на берегу амура в шаговой доступности от набережной и основных достопримечательностей) «Парус» (в этой гостинице останавливается президент во время своих визитов в Хабаровск, находится в самом центре в 20 метрах от набережной).
Эти две гостиницы достаточно дорогие, но и с высоким уровнем сервиса.
Гостиницы класса стандарт: «Verba», «Бутик Отель» - обе гостиницы находятся на ул. Истомина, в 400 метрах от набережной в центре города. «Саппоро» - также удобное расположение в центре рядом с основными достопримечательностями.
Чайка – бюджетная гостиница минобороны РФ, входит в группу Славянка, в 15 минутах на такси от центра, наиболее привлекательная по соотношению цена/качество.
Рекомендуем гостиницы: Чайка – Георгиевская д. 29 Verba – Истомина 56а, Бутик Отель, Хабаровск Сити – Истомина 64, Саппоро – Комсомольская д. 79, Сопка – Кавказкая д. 20, Шевченко 5
Стоянки, расположение баз, кемпингов, маршруты происходят в местах, где обитают крупные хищники (тигры, медведи, волки, лисы и др.), а также другие дикие животные, возможность встречи с ними максимально высокие, по этой причине возможны наступления чрезвычайных и иных негативных обстоятельств, следует строго соблюдать правила личной и коллективной безопасности, ознакомиться с инструктажами и правилами нахождения на базах, в кемпинге и на маршрутах. Проведение того или иного маршрута напрямую зависит от погодных условий и морской обстановки. Руководитель тура имеет право вносить корректировки в маршрут движения и продолжительность тура в зависимости от сложившейся обстановки, без учета мнения туристов и незамедлительно без уведомления в интересах безопасности группы или отдельных туристов и персонала. Во многих местах стоянок и во время маршрутов в условиях дикой природы будут отсутствовать туалеты (за исключением базы Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша, мыс Перовского), на базах туалеты расположены на улице в виде отдельного строения. Будет отсутствовать какая-либо связь (кроме экстренной спутниковой связи); на базах Онгачан, Врангеля, кемпинга Горбуша имеется служебный интернет, для связи персонала базы и отправки текущей и экстренной информации. Не будет возможности своевременно обратиться в медучреждения и получить квалифицированную медицинскую помощь. Аптечки имеются на каждом катере, у Администратора баз, руководителя кемпинга. Маршруты проходят по Охотскому морю, в результате чего происходят воздействия различных погодных явлений и окружающей среды, от погодных условий зависит проведение тех или иных маршрутов, выходов, экскурсий, негативные погодные условия создают гарантированный дискомфорт и могут вызвать обострение хронических болезней, недомогания, высокая вероятность простудиться. Температура за сутки может колебаться от +35 до + 2 градусов. Температура вечером и во время дождя преимущественно прохладная. Во время тура, при нахождении на побережье, при передвижении на катерах, на маршрутах, в связи с высокой влажностью, вещи следует упаковывать во влагонепроницаемую упаковку, защитив от намокания (например, в герма мешок, полиэтиленовый вкладыш большого объёма, водонепроницаемый рюкзак или герма баул). На базе мыс Врангеля ежедневно с 9 до 19 часов идет строительство из-за чего шум может доставлять неудобства и дискомфорт. Выход на маршруты, морскую прогулку напрямую зависит от фазы прилив/отлив, в связи с чем время выхода назначается капитаном катера исходя из личного опыта, прогноза погоды и штормовой обстановки. Возможны ранние выходы либо длительное ожидание. Гарантий наличия китов в местах обитания и на маршрутах нет. Киты дикие животные, не подчиняющиеся какому-либо расписанию. Спрогнозировать наличие китов в том или ином месте невозможно. Плавание на сап-бордах прямо зависит от погоды, наличия тумана, ветра, фазы прилив/отлив, только после прохождения инструктажа и в сопровождении инструктора. В связи, полной автономностью и экспедиционным форматом тура, условиями дикой природы, возможны возникновения различных нештатных ситуаций, которые не могли быть предвидены или спрогнозированы. Во время тура на базах Онгачан, Врангель, кемпинге Горбуша будут находиться другие туристические группы, научно- исследовательские, экспедиционно-полевые группы, рейдовые и контрольно-надзорные группы правоохранительных органов. В ходе тура участникам предстоит столкнуться с техникой морских путешествий на открытых катерах с воздействием окружающей среды. В связи с передвижением по морю и возникновения негативных погодных явлений, выезд с маршрута может быть невозможен до установления хорошей погоды. Тур может быть сокращен по количеству дней без возмещения оплаты. Условия проведения тура предусматривают участие каждого туриста в хозяйственной деятельности в местах размещения и командной работе на маршрутах.
Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровкс не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Авиабилеты Хабаровск – Николаевск – Хабаровск в стоимость включены.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Доставка к месту проведения тура и обратно осуществляется комбинировано.
Авиатранспортом по маршруту г. Хабаровск – г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск, на регулярных рейсах малой авиации авиакомпании «Аврора», «Хабаровские авиалинии», время в полете 1 час 40 минут, вылет рейса зависит от погоды, а также санитарно-эпидемиологических норм в том числе ограничений введенных в связи с COVID-19. В связи с заблаговременным и блоковым бронированием, авиабилеты обмену и возврату не подлежат, в том числе в случае досрочного выезда с маршрута. Перерасчет стоимости путевки, возмещение средств в связи с отказом туриста от авиаперелета или снятием с рейса туриста по любым причинам не производится.
Автотранспортом от г. Николаевска-на-Амуре до побережья Охотского моря и обратно, по грунтовой дороге, трансфер и марка автотранспорта зависит от состояния грунтовой дороги, разлива рек и погодных условий. Время в пути от 3 до 5 часов. Весь маршрут проходит в условиях дикой природы (отсутствуют населенные пункты, связь), что может вызвать утомление, усталость, укачивание, недомогания и другие негативные факторы. Доставка к месту проведения тура проходит по административным, частным, режимным дорогам, с проездом через броды, возможны наступления негативных обстоятельств. В связи с ограниченностью автопарка перевозчика в г. Николаевск-на-Амуре возможен раздельный выезд группы на маршрут и с маршрута. В пути туалеты отсутствуют.
Морским транспортом на открытых катерах от мыса Перовского в бухту Врангеля и обратно. Время в пути от 3 до 7 часов в зависимости от морской обстановки, силе ветра, волн, тумана и других природных факторов. При морских переходах на открытых катерах происходит воздействие окружающей среды, негативных погодных явлений (дождь, туман, холодная погода, ветер и др.), что может негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать различные недомогания, высокая вероятность заболеть. Выезд катеров напрямую зависит от погоды, в случае штормовой погоды выезд невозможен до установления хорошей погоды. В открытых катерах туалеты отсутствуют.
В г. Хабаровск при ранних вылетах в г. Николаевск-на-Амуре предоставляются ланч боксы. Питание в населенных пунктах осуществляется за свой счет, в том числе в случае задержек в г. Николаевск-на-Амуре. За пределами досягаемости пунктов общественного питания организуется Турфирмой в пути и во время маршрутов виде перекусов, соблюдения питьевого режима и предоставление других не скоропортящихся продуктов питания. Питание на базе Врангель, Онгачан предоставляется в столовой централизовано. Питание в кемпинге Горбуша, в также местах полевых ночевок предоставляется в полевых условиях в шатре, приготовление еды осуществляется в условиях полевой В случае имеющихся ограничений питания об этом следует сообщить администратору базы в месте нахождения, либо руководителю группы в случае полевых выездов и нахождения в кемпинге.
На туристической базе Онгачан, проживание в комнатах с размещением по 4 или 6 человек, а также по личному желанию в палатках с использованием спальных мешков. Расселение производит Администратор базы. Проживание на базе мыс Врангеля в палатках с размещение 2- 4 человек с использованием спальных мешков. В палатках установлены раскладушки и освещение. Расселение производит Администратор базы. Проживание в кемпинге Горбуша в палатках по 2-4 человека с установленными раскладушками в каждой палатке с использованием спальных мешков.
Перечень услуг, включенных в турпакет:
База Онгачан: проживание в комнатах или палатках по желанию, питание в столовой, душ (отдельное помещение), баня бочка, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), сушильное помещение, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), постельное белье в комнатах, беседка, костровая зона, туалет (отдельное здание), умывальная зона, рыбалка, снасти для рыбалки, приготовление уловов (по согласованию с администратором и зависит загруженности поваров).
База мыс Врангеля: питание в столовой, баня бочка, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, сушильное помещение, кемпинг, лекторий, гидрокостюмы, сап-борды (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), пешие экскурсии (только в сопровождении егеря), рыбалка, снасти для рыбалки, стиральная машинка полуавтомат (по согласованию с администратором), костровая зона, туалет (отдельное здание), площадка для запуска личных дронов, умывальная зона, приготовление уловов (по согласованию с администратором и загруженности поваров).
Кемпинг Горбуша: шатер – столовая, питание (полевая кухня), палатки для сна, электрогенератор для зарядки гаджетов и освещения, пешие и морские экскурсии, сап-борды и гидрокостюмы (выход в море возможен только при наличии погоды, отсутствия туманов, ветра и после инструктажа, по согласованию и с сопровождением инструктора), рыбалка, снасти для рыбалки, полевой туалет (палатка-туалет), умывальная зона, полевая баня, костровая зона. В период морских переходов и дневных выездов: питание в виде перекуса и чая, спасательные жилеты, экскурсии.
- потребление алкоголя вне мест размещения; - самостоятельный выход на маршруты, в море на лодках и сап-бордах; - удаление от мест размещения и стоянок без предупреждения руководителя группы и без сопровождения; - нарушение правил и инструкций по технике безопасности; - кормить диких животных и приближаться к ним; - нарушать правила наблюдения за китами и морскими животными; - нахождение без спасательных жилетов на лодках, катерах; - оскорбительное поведение, умышленное создание конфликтных ситуаций; - предпринимать какие-либо действия, направленные на отклонение от маршрута, отставание от группы и т. д. - отвлекать водителя, капитана судна от управления; - мешать работе научно-исследовательских групп и сотрудникам научных бригад; - небрежно относиться к природе, мусорить, жечь костры вне специально отведенных мест; - курить, вне специально отведенных мест в местах размещения и во время движения на катерах и автотранспорте; - нарушать введенные санитарно-эпидемиологические нормы, запреты и ограничения.
Турист грубо нарушающий запреты и правила поведения и (или) находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения может быть не допущен к дальнейшему участию в туре, при этом Турист или его законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости или перерасчёт Тура. Турист или его законный представитель самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, издержки и причиненный ущерб возникающие по причине противоправного поведения.