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рюмочная -"душевное" заведение, хочется туда вернуться, отведать бутерброд с кабачковой икрой 😄,там сидела вся группа 17 человек за одним столом, удобно. Познакомились. Во 2 баре мест не было, выпили шоты, постояли толпой и вышли. Здесь мы должны были посмотреть концерт, но не посмотрели. А хотелось. 3 бар - антуражный, впечатлил, клевый бармен, знающий свое дело. 4 бар - заводной, удалось потанцевать, даже и на барной стойке 😂. В целом довольны вечером, компанией, гидам желаю быть более организованными, хотя девушки (было 2 гида) и старались, не хватило от них четкой работы, какой-то идеи. Спасибо за вечер всем!