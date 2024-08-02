Что ещё посмотреть – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Нижнем Новгороде, цены от 630 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
На автобусе
73 отзыва
8 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
7 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 400 за человека
Тур по барам Нижнего Новгорода
Пешая
скидка
10%
18 отзывов
4 часа
Групповая
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
10 авг в 20:00
17 авг в 20:00
25002 250 за человека
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Пешая
2 отзыва
4.5 часа
Квест
до 6 чел.
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
1 490 за всё до 6 чел.
По улочкам-закоулочкам Започаинья
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По улочкам-закоулочкам Започаинья
Изучить исторический район Нижнего Новгорода, куда редко заходят туристы
Начало: У здания Драматического театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
скидка
10%
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Погрузиться в мир ярких вкусов, чудесных ароматов и звонкой тишины (в группе)
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 11:00
6 авг в 10:00
16301 467 за человека
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля
11 авг в 12:30
17 авг в 12:30
700630 за человека
Путешествие в дивное Дивеево
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы и познакомиться со всеми его святынями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Расписание: в субботу в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
1 250 за человека
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Провести собственное расследование и выяснить секреты великого изобретателя
Начало: В переулке Крутом
11 авг в 11:00
17 авг в 10:00
1 200 за человека
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Посетить родину золотой хохломы и прикоснуться к секретам её изготовления
Начало: На пл. Ленина
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2 800 за человека
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
Непаломническая экскурсия по «городу ста куполов» и легендарному монастырю в дружеской компании
Начало: В районе метро Горьковская
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 августа 2024
    Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
    Квест шикарный. Загадки, тайны, интриги) очень интересно. Ходили по дворикам, центральной улице, по закоулкам и подъездам. Очень рекомендую!!! Все очень доступно и интересно
  • А
    Андрей
    22 июля 2024
    Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
    Мы довольны, квест супер! И формат, и изложение информации, и локации на маршруте. Сам маршрут логично выстроен, классные загадки. Квест
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    с картинками, с фотографиями, много историй, при этом лаконично, без воды, читали с интересом, никто не торопил, гуляли в своём темпе. Хотя квест и проходит без гида, но чувствуется авторский подход. Марина, спасибо!

  • В
    Виктория
    22 июля 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Спасибо за проведенный вечер! компания была хорошая, гиды веселые, заведения интересные! в последнем месте осталась до 3 утра, было супер! если ты в другом городе и тебе нечем заняться, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    20 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были в 4 барах. Первая
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    рюмочная -"душевное" заведение, хочется туда вернуться, отведать бутерброд с кабачковой икрой 😄,там сидела вся группа 17 человек за одним столом, удобно. Познакомились. Во 2 баре мест не было, выпили шоты, постояли толпой и вышли. Здесь мы должны были посмотреть концерт, но не посмотрели. А хотелось. 3 бар - антуражный, впечатлил, клевый бармен, знающий свое дело. 4 бар - заводной, удалось потанцевать, даже и на барной стойке 😂. В целом довольны вечером, компанией, гидам желаю быть более организованными, хотя девушки (было 2 гида) и старались, не хватило от них четкой работы, какой-то идеи. Спасибо за вечер всем!

    20 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были20 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были20 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были20 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были
  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
    Экскурсия не утомительная, познавательная. Сам городок небольшой, но очень аккуратный, яркий своими красками домов и наличников. Видны уход и любовь
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    жителей. Посетили мужской монастырь, на территории которого есть статуя Александра Невского в одеянии монаха (это редкость, т к обычно его изображают в образе воина). Городок мастеров интересен экскурсией по промыслам края. Особое удовольствие доставило посещение музея самовара. Замечательный экскурсовод с шутками-брибаутками, со стихами и песнями вела экскурсию. Это все оставило неизгладимое впечатление. Советую к посещению, не пожалеете. Спасибо организатору и экскурсоводу Наталье.

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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    маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
  2. Тур по барам Нижнего Новгорода
  3. Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
  4. По улочкам-закоулочкам Започаинья
  5. Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
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