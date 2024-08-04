Для школьных групп – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Для школьных групп» в Нижнем Новгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Пешая
508 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 18:00
6 авг в 15:30
2 000 за человека
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Пешая
299 отзывов
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Завтра в 19:30
6 авг в 19:30
2 100 за человека
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
Пешая
275 отзывов
2 часа
Квест
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
7 авг в 10:30
8 авг в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия: Нижний Новгород - столица граффити и уличного искусства
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода. Узнайте интересные факты о писателе Горьком и нижегородском кинематографе
Начало: Улица Ковалихинская
Завтра в 13:30
6 авг в 09:30
5 200 за всё до 8 чел.
Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
Пешая
62 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 16:00
6 авг в 11:00
от 8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Для школьных групп»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  2. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  3. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  4. Нижний Новгород - столица граффити
  5. Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Для школьных групп" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год для школьных групп, 1163 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам