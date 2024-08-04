2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборСердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 18:00
6 авг в 15:30
2 000₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Завтра в 19:30
6 авг в 19:30
2 100₽ за человека
2 часа
Квест
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
7 авг в 10:30
8 авг в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия: Нижний Новгород - столица граффити и уличного искусства
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода. Узнайте интересные факты о писателе Горьком и нижегородском кинематографе
Начало: Улица Ковалихинская
Завтра в 13:30
6 авг в 09:30
5 200₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 16:00
6 авг в 11:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 августа 2024Прекрасная экскурсия! На одном дыхании! Николай-молодец!
- ЮЮлия4 августа 2024Супер гид 👍 с хорошим чувством юмора и огромным запасом знаний про свой город 👌Только его советуем) и еще раз приедем)
- ААлевтина3 августа 2024Идеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьми 15 и 11 лет, всем понравилось, время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Для школьных групп»
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