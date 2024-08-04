2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборСердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 18:00
6 авг в 15:30
2 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
8 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
6 авг в 18:00
11 авг в 09:00
53403 738₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в пятницу в 17:00, в воскресенье в 11:00
9 авг в 17:00
16 авг в 17:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 августа 2024Прекрасная экскурсия! На одном дыхании! Николай-молодец!
- ЮЮлия4 августа 2024Супер гид 👍 с хорошим чувством юмора и огромным запасом знаний про свой город 👌Только его советуем) и еще раз приедем)
- ААлевтина3 августа 2024Идеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьми 15 и 11 лет, всем понравилось, время пролетело незаметно.
- ССветлана31 июля 2024Очень познавательно и интересно, совершенно не скучно и активно! Марина прекрасно и грамотно излагает материал. Поставленная речь. Без дурацких американизмов и
- ННина31 июля 2024У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!
- ННина31 июля 2024Марина! Огромное спасибо за знакомство с городом! Прекрасная экскурсия, легко воспринимается людьми любого возраста) Красивейший город под великолепное сопровождение👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Достопримечательности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Достопримечательности" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 8 800 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Достопримечательности», 689 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь