Достопримеча­тельности – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Достопримеча­тельности» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Пешая
508 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 18:00
6 авг в 15:30
2 000 за человека
Весь Нижний за один день
На машине
152 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
8 800 за всё до 3 чел.
Концентрированный Нижний
Пешая
скидка
30%
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
6 авг в 18:00
11 авг в 09:00
53403 738 за всё до 10 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в пятницу в 17:00, в воскресенье в 11:00
9 авг в 17:00
16 авг в 17:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Прекрасная экскурсия! На одном дыхании! Николай-молодец!
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Супер гид 👍 с хорошим чувством юмора и огромным запасом знаний про свой город 👌Только его советуем) и еще раз приедем)
  • А
    Алевтина
    3 августа 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Идеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьми 15 и 11 лет, всем понравилось, время пролетело незаметно.
    Идеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьмиИдеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьми
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Весь Нижний за один день
    Очень познавательно и интересно, совершенно не скучно и активно! Марина прекрасно и грамотно излагает материал. Поставленная речь. Без дурацких американизмов и
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    молодёжного слэнга. При этом, наши подростки были увлечены и вовлечены в экскурсию не менее взрослых. Однозначно: с таким экскурсоводом влюбились в Нижний Новгород всем сердцем. Спасибо Вам, Марина!!!

  • Н
    Нина
    31 июля 2024
    Весь Нижний за один день
    У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!
    У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!
  • Н
    Нина
    31 июля 2024
    Весь Нижний за один день
    Марина! Огромное спасибо за знакомство с городом! Прекрасная экскурсия, легко воспринимается людьми любого возраста) Красивейший город под великолепное сопровождение👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Достопримеча­тельности»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Концентрированный Нижний
  4. Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Достопримеча­тельности" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 8 800 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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