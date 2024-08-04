Т Татьяна Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Прекрасная экскурсия! На одном дыхании! Николай-молодец!

Ю Юлия Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Супер гид 👍 с хорошим чувством юмора и огромным запасом знаний про свой город 👌Только его советуем) и еще раз приедем)

А Алевтина Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Идеальный экскурсовод👍 Интересно подобранный материал, работа со зрителями, актерская игра, все на высоте. Были с детьми 15 и 11 лет, всем понравилось, время пролетело незаметно.

С Светлана Весь Нижний за один день читать дальше молодёжного слэнга. При этом, наши подростки были увлечены и вовлечены в экскурсию не менее взрослых. Однозначно: с таким экскурсоводом влюбились в Нижний Новгород всем сердцем. Спасибо Вам, Марина!!! Очень познавательно и интересно, совершенно не скучно и активно! Марина прекрасно и грамотно излагает материал. Поставленная речь. Без дурацких американизмов и

Н Нина Весь Нижний за один день У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!