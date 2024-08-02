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из Самары, он захотел прогуляться по кремлю, и дети были с нами. Интересно. Я сам неплохо знаю город, но некоторые факты прямо удивили. Приятно слушать,и слова старорусские от сказителя. Прикольно. Удобно, что можно на паузу поставить. Потому что детям то качели,то туалет. Правда, квест не отгадали, ступили. Но позвонили организатору, она сказала, где ошибка и все сложилось. Детям хотелось до чижика дойти, но там перекрыто было. В другой раз сходим.