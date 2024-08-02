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больше времени на территории Храма. Мы, например, ехали голодные, и не успели пообедать на территории Храма. Были с ребенком. Везде очереди. Торопить ребенка в Храме не хотелось. При покупке нами экскурсии, нам не сказали, что можно было заказать экскурсию с обедом. Половина автобуса об этом не знали. В результате, при посещении Храма, мы стояли перед выбором: или побольше побыть в Храме или искать место покушать. Выбор конечно остался за Храмом. Поэтому считаю большими упущениями организаторов, что не было предложен обед при оплате экскурсии и организаторы узнали о закрытии источника, когда мы уже туда приехали. Экскурсовод был великолепен - 5 баллов. Организация - 3 балла