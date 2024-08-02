Экскурсии по Святым местам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Святым местам» в Нижнем Новгороде, цены от 2 150 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
На автобусе
59 отзывов
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
На машине
51 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 700 за всё до 4 чел.
Панорамы древнего Нижнего
На автобусе
На микроавтобусе
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Панорамы древнего Нижнего
Увидеть доминанты города с земли, воздуха и воды (по желанию) на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
2 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 августа 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Мы не попали на источники, они были закрыты. Если бы организаторы заранее поинтересовались работали ли источники, можно было бы дать
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    больше времени на территории Храма. Мы, например, ехали голодные, и не успели пообедать на территории Храма. Были с ребенком. Везде очереди. Торопить ребенка в Храме не хотелось. При покупке нами экскурсии, нам не сказали, что можно было заказать экскурсию с обедом. Половина автобуса об этом не знали. В результате, при посещении Храма, мы стояли перед выбором: или побольше побыть в Храме или искать место покушать. Выбор конечно остался за Храмом. Поэтому считаю большими упущениями организаторов, что не было предложен обед при оплате экскурсии и организаторы узнали о закрытии источника, когда мы уже туда приехали. Экскурсовод был великолепен - 5 баллов. Организация - 3 балла

  • О
    Оксана
    31 июля 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась, очень рада, что удалось побывать в Арзамасе и Дивеево. Многие в отзывах пишут, что мало времени и мало,
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    что успели, но я считаю, что для первого знакомства формат удачный. Благодаря этому путешествию, понимаю, что хочу вновь побывать в этих уникальных местах, чтобы познакомиться с ними получше. Хочется отдельно поблагодарить нашего гида Владимира за интересную подачу информацию. Человек очень ответственный и эрудированный. Водитель автобуса Александр прекрасно знает свое дело, автобус комфортный.

  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Меня поразил Арзамас! Не ожидала! Великолепная Соборная площадь,, главный Собор с афонскими необыкновенными росписями. Ну и конечно посещение Девеевского монастыря.
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    Я человек невыцерковленый, но его древность и благолепие восхищают. Очень красиво, все ухожено, великолепные цветы. . Далековато, но водитель был профессионал. Всем советую посетить!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Экскурсии по Святым местам»

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  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Панорамы древнего Нижнего
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  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 3 экскурсии от 2 150 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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