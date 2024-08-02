12 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
2 400₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 700₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Панорамы древнего Нижнего
Увидеть доминанты города с земли, воздуха и воды (по желанию) на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
2 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 августа 2024Мы не попали на источники, они были закрыты. Если бы организаторы заранее поинтересовались работали ли источники, можно было бы дать
- ООксана31 июля 2024Экскурсия понравилась, очень рада, что удалось побывать в Арзамасе и Дивеево. Многие в отзывах пишут, что мало времени и мало,
- ММарина30 июля 2024Меня поразил Арзамас! Не ожидала! Великолепная Соборная площадь,, главный Собор с афонскими необыкновенными росписями. Ну и конечно посещение Девеевского монастыря.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Экскурсии по Святым местам»
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