7 часов
Групповая
Лучший выборПрогулка по центральным улицам Городца с видом на волжские просторы
Отправляйтесь на комфортабельном автобусе в старинный Городец. Полюбуйтесь купеческими домами, деревянными избами и познакомьтесь с местными ремеслами
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
2 400₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от 18 400₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Макарьевский монастырь
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 13 850₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Выбирая экскурсию, хотелось найти что-то необычное, о чем не услышишь на экскурсии "для всех". И мы НАШЛИ ее. Маргарита -
- ООльга29 июня 2024Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально, а с душой …
- ННаталья12 мая 2024Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
- ВВера9 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную индивидуальную экскурсию в Дивеево и Арзамас, которую мы заказывали для своих пожилых
- ООлеся17 марта 2024Все очень понравилось, экскурсовод любит свой город и очень много всего знает.
- ЕЕлена14 ноября 2023Спасибо Василию за чудесную экскурсию.
- ЛЛюбовь22 октября 2023Добрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и на источники. Машина была очень
- ЛЛюдмила4 августа 2023Нам достался потрясающий гид- Лия Петровна, мы были ограничены во времени 9 часами, но все с ней успели, даже заехали окунуться в источнике. Очень увлекательно ведет рассказ, мы очарованы, обязательно приедем еще к ней на экскурсии))
- AAndrey20 июня 2021Великолепная экскурсия, отличный экскурсовод. Внутри монастыря Василий организовал для нас двоих экскурсию, которую провела монахиня монастыря. Мы попали и в
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