Однодневные – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
На автобусе
61 отзыв
7 часов
Групповая
Лучший выбор
Прогулка по центральным улицам Городца с видом на волжские просторы
Отправляйтесь на комфортабельном автобусе в старинный Городец. Полюбуйтесь купеческими домами, деревянными избами и познакомьтесь с местными ремеслами
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
На машине
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
18 000 за всё до 5 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дивеево - православная Мекка России
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от 18 400 за всё до 4 чел.
Макарьевский монастырь
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Макарьевский монастырь
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 13 850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Выбирая экскурсию, хотелось найти что-то необычное, о чем не услышишь на экскурсии "для всех". И мы НАШЛИ ее. Маргарита -
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    невероятно увлеченный человек, который постоянно ищет нити времен, которые помогают нам раскрыть для себя жизнь наших предков. Слушать ее рассказы, стихи - одно удовольствие. И как хорошее притягивается к хорошему, так и Маргарите повезло сдружиться с чудесной, светлой хранительницей старых ремесел, старых рецептов, старых традиций - Надеждой. Это был чудесный день, который начался со знакомства с тихим Семеновым. Неспешная прогулка окунула нас в далекие времена старообрядцев. Затем мы посетили мастерскую, в которой бережно хранят промыслы семеновского края. Здесь мы наглядно увидели полный процесс изготовления матрешки и ложки. То тепло, с которым люди делают свою работу не оставит равнодушным никого. А дальше наш путь лежал в далекую деревню. Мы вдруг все стали детьми и попали в гости к своей любимой бабушке. Так вкусно мы не ели никогда…. Блюда из печи, да какие!!! Крошево (хотите узнать, что это за блюдо и попробовать его? это секрет, вот приезжайте и все узнаете), малосольные огурчики, жареные баклажаны, грибочки соленые, подливка грибная, свежий чесночек в прикуску с голубцами,да котлетками и картошечкой. И все из русской печки. Да и хозяйкину наливочку не могу не отметить. Да и чай на травах с блинами румяными. И все это под рассказ о наших предках, о домовом, о сказочных лесных жителях, о традициях, обрядах. Мы до вечера пробыли у чудесной Надежды. Общение с такими людьми оставляют светлый след в душе навсегда. Это место, куда хочется вернуться. И не на один день. Мастер-класс на настоящем старинном ткацком станке - это теперь отдельная любовь. Ох, не буду все пересказывать,это надо увидеть самим. И уверяю Вас, что экскурсия у Маргариты - это лекарство для наших душ, это улыбки радости от знакомства с ней и ее друзьями, это о ЛЮБВИ к нашей истории.

  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально, а с душой …
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    Она настоящий профессионал! мы узнали такие новые факты из истории, что просто неожиданно приятно удивлены! Это было очень полезно, интересно и важно для нас. В гостях у Надежды - это было незабываемо, не только вкусно! она чудесная. Не только отдохнули душой, но и обогатились новыми духовными и историческими знаниями. Хотим продолжить изучать и рекомендуем всем. Нет будущего без знания прошлого.

    Мы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формальноМы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формальноМы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формальноМы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формальноМы в восторге. Наш гид Маргарита очень профессиональный рассказчик, знаток истории староверов, очень эмоционально, не формально
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
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    специалиста, нам удалось погрузиться в быт старообрядцев, попробовать еду из печи, поткать на станке, побить баклуши) и узнать много интересного. Уехали с подарками и незабываемыми впечатлениями. Спасибо большое Маргарите, Вениамину и Надежде!

  • В
    Вера
    9 мая 2024
    Дивеево - православная Мекка России
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную индивидуальную экскурсию в Дивеево и Арзамас, которую мы заказывали для своих пожилых
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    родителей. Только в этой команде мы получили то, что искали: прекрасную организацию, внимание к клиентам, профессиональное владение своим делом. Василий и Елена постоянно были на связи, оперативно отвечали на все вопросы, поэтому за родителей мы были спокойны. Спасибо, успехов вам и благодарных клиентов! С удовольствием будем рекомендовать вас своим друзьям.

  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Дивеево - православная Мекка России
    Все очень понравилось, экскурсовод любит свой город и очень много всего знает.
  • Е
    Елена
    14 ноября 2023
    Дивеево - православная Мекка России
    Спасибо Василию за чудесную экскурсию.
  • Л
    Любовь
    22 октября 2023
    Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
    Добрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и на источники. Машина была очень
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    комфортная. Водитель молодец. Гид Ирина выше всяких похвал. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Гид рассказала нам очень много интересных фактов. Отвечала на все интересующие нас вопросы. Обедали в уютном кафе, которое нам посоветовала Ирина в Арзамасе. Очень вкусно и бюджетно. Не первый раз пользуюсь услугами команды "Трипстер". Всё на высоте. Спасибо вам, ребята!!!!!

    Добрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и наДобрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и наДобрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и наДобрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и наДобрый день. Была индивидуальная экскурсия на 6 человек в Дивеево с заездом в Арзамас и на
  • Л
    Людмила
    4 августа 2023
    Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
    Нам достался потрясающий гид- Лия Петровна, мы были ограничены во времени 9 часами, но все с ней успели, даже заехали окунуться в источнике. Очень увлекательно ведет рассказ, мы очарованы, обязательно приедем еще к ней на экскурсии))
  • A
    Andrey
    20 июня 2021
    Макарьевский монастырь
    Великолепная экскурсия, отличный экскурсовод. Внутри монастыря Василий организовал для нас двоих экскурсию, которую провела монахиня монастыря. Мы попали и в
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    закрытые храмы, нам рассказали и показали самовосстанавливающиеся фрески в одном из храмов. А за увлекательными рассказами по пути в монастырь время пролетело совсем незаметно. Огромное спасибо Василию за доставленное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Однодневные»

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  1. Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
  2. Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
  4. Дивеево - православная Мекка России
  5. Макарьевский монастырь
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  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 400 до 18 400. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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