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невероятно увлеченный человек, который постоянно ищет нити времен, которые помогают нам раскрыть для себя жизнь наших предков. Слушать ее рассказы, стихи - одно удовольствие. И как хорошее притягивается к хорошему, так и Маргарите повезло сдружиться с чудесной, светлой хранительницей старых ремесел, старых рецептов, старых традиций - Надеждой. Это был чудесный день, который начался со знакомства с тихим Семеновым. Неспешная прогулка окунула нас в далекие времена старообрядцев. Затем мы посетили мастерскую, в которой бережно хранят промыслы семеновского края. Здесь мы наглядно увидели полный процесс изготовления матрешки и ложки. То тепло, с которым люди делают свою работу не оставит равнодушным никого. А дальше наш путь лежал в далекую деревню. Мы вдруг все стали детьми и попали в гости к своей любимой бабушке. Так вкусно мы не ели никогда…. Блюда из печи, да какие!!! Крошево (хотите узнать, что это за блюдо и попробовать его? это секрет, вот приезжайте и все узнаете), малосольные огурчики, жареные баклажаны, грибочки соленые, подливка грибная, свежий чесночек в прикуску с голубцами,да котлетками и картошечкой. И все из русской печки. Да и хозяйкину наливочку не могу не отметить. Да и чай на травах с блинами румяными. И все это под рассказ о наших предках, о домовом, о сказочных лесных жителях, о традициях, обрядах. Мы до вечера пробыли у чудесной Надежды. Общение с такими людьми оставляют светлый след в душе навсегда. Это место, куда хочется вернуться. И не на один день. Мастер-класс на настоящем старинном ткацком станке - это теперь отдельная любовь. Ох, не буду все пересказывать,это надо увидеть самим. И уверяю Вас, что экскурсия у Маргариты - это лекарство для наших душ, это улыбки радости от знакомства с ней и ее друзьями, это о ЛЮБВИ к нашей истории.