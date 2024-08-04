3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
8 800₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной вечерней экскурсии по Нижегородскому кремлю. Узнайте историю города и насладитесь видами с колокольни
Начало: На пл. Минина и Пожарского
7 авг в 18:15
12 авг в 18:15
1 350₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:30
8 авг в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana4 августа 2024От экскурсии получила огромное удовольствие! Светлана очень интересно рассказывала об истории кремля и Нижнего Новгорода, о жителях и примечательных событиях. Кремль, виды на Стрелку, закат, виды с колокольни - всё прекрасно! Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.
- ГГалина3 августа 2024Посетили прекрасный город - Нижний Новгород. Для знакомства с городом выбрали экскурсию "Весь Нижний за один день". Наш гид -
- ННаталия1 августа 2024Нашу экскурсию вела гид Светлана, она очень интересно и живо рассказывала про НН, время с ней пролетело незаметно, но познавательно. Рекомендую!
- ССветлана31 июля 2024Очень познавательно и интересно, совершенно не скучно и активно! Марина прекрасно и грамотно излагает материал. Поставленная речь. Без дурацких американизмов и
- ННина31 июля 2024У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!
- ААнастасия23 июля 2024Вся наша семья выражает благодарность Надежде за прекрасную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Было интересно, познавательно, неторопливо. Все получили ответы на свои вопросы и рекомендации. Надежда, Вам желаем побольше доброжелательных гостей.
- ООлеся12 июля 2024Получили удовольствие от экскурсии!
- ААлина11 июля 2024Очень насыщенная и познавательная экскурсия
- ФФаткиева10 июля 2024Были на экскурсии с Надеждой вечером 9.07. Очень понравилось. Мы были втроем с ребенком 8 лет, поэтому искали не длинную
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По крышам»
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