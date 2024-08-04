По крышам – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Нижнем Новгороде, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Нижний за один день
На машине
152 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
8 800 за всё до 3 чел.
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Пешая
18 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной вечерней экскурсии по Нижегородскому кремлю. Узнайте историю города и насладитесь видами с колокольни
Начало: На пл. Минина и Пожарского
7 авг в 18:15
12 авг в 18:15
1 350 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
Пешая
112 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:30
8 авг в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    4 августа 2024
    Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
    От экскурсии получила огромное удовольствие! Светлана очень интересно рассказывала об истории кремля и Нижнего Новгорода, о жителях и примечательных событиях. Кремль, виды на Стрелку, закат, виды с колокольни - всё прекрасно! Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.
  • Г
    Галина
    3 августа 2024
    Весь Нижний за один день
    Посетили прекрасный город - Нижний Новгород. Для знакомства с городом выбрали экскурсию "Весь Нижний за один день". Наш гид -
    читать дальше

    Марина, провела прекрасную экскурсию, время пролетело очень быстро. Узнали и увидели много нового и интересного. Марина преподносит информацию очень легко и интересно. Спасибо за экскурсию Марине) Рекомендуем!!!

    Посетили прекрасный город - Нижний Новгород. Для знакомства с городом выбрали экскурсию "Весь Нижний за одинПосетили прекрасный город - Нижний Новгород. Для знакомства с городом выбрали экскурсию "Весь Нижний за один
  • Н
    Наталия
    1 августа 2024
    Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
    Нашу экскурсию вела гид Светлана, она очень интересно и живо рассказывала про НН, время с ней пролетело незаметно, но познавательно. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Весь Нижний за один день
    Очень познавательно и интересно, совершенно не скучно и активно! Марина прекрасно и грамотно излагает материал. Поставленная речь. Без дурацких американизмов и
    читать дальше

    молодёжного слэнга. При этом, наши подростки были увлечены и вовлечены в экскурсию не менее взрослых. Однозначно: с таким экскурсоводом влюбились в Нижний Новгород всем сердцем. Спасибо Вам, Марина!!!

  • Н
    Нина
    31 июля 2024
    Весь Нижний за один день
    У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!
    У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!!
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Нижегородский кремль: факты и мифы
    Вся наша семья выражает благодарность Надежде за прекрасную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Было интересно, познавательно, неторопливо. Все получили ответы на свои вопросы и рекомендации. Надежда, Вам желаем побольше доброжелательных гостей.
  • О
    Олеся
    12 июля 2024
    Нижегородский кремль: факты и мифы
    Получили удовольствие от экскурсии!
  • А
    Алина
    11 июля 2024
    Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
    Очень насыщенная и познавательная экскурсия
  • Ф
    Фаткиева
    10 июля 2024
    Нижегородский кремль: факты и мифы
    Были на экскурсии с Надеждой вечером 9.07. Очень понравилось. Мы были втроем с ребенком 8 лет, поэтому искали не длинную
    читать дальше

    экскурсию. Понравилось что не затянуто, четко и в то же время интересно. Ни капли не далею, что выбрали Надежду, пришли бы ещё. Дочери тоже понравилось,запомнила практически все, не устала, хотя ребенок очень активный

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Нижний за один день
  2. Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
  3. Нижегородский кремль: факты и мифы
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по крышам, 282 ⭐ отзыва, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам