T Tatiana Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню От экскурсии получила огромное удовольствие! Светлана очень интересно рассказывала об истории кремля и Нижнего Новгорода, о жителях и примечательных событиях. Кремль, виды на Стрелку, закат, виды с колокольни - всё прекрасно! Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.

Г Галина Весь Нижний за один день читать дальше Марина, провела прекрасную экскурсию, время пролетело очень быстро. Узнали и увидели много нового и интересного. Марина преподносит информацию очень легко и интересно. Спасибо за экскурсию Марине) Рекомендуем!!! Посетили прекрасный город - Нижний Новгород. Для знакомства с городом выбрали экскурсию "Весь Нижний за один день". Наш гид -

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Н Нина Весь Нижний за один день У нас была гид Елена. Замечательная, умная, доходчиво рассказала про все знаковые места. Были первый раз на такой экскурсии, остались в восторге!!! Огромное спасибо Елене и организатору за обретенную любовь к Нижнему Новгороду!!!

А Анастасия Нижегородский кремль: факты и мифы Вся наша семья выражает благодарность Надежде за прекрасную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Было интересно, познавательно, неторопливо. Все получили ответы на свои вопросы и рекомендации. Надежда, Вам желаем побольше доброжелательных гостей.

О Олеся Нижегородский кремль: факты и мифы Получили удовольствие от экскурсии!

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