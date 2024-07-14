читать дальше поездке гид Владимир. Он рассказал много интересных фактов о Нижнем Новгороде и, конечно, чётко нас организовывал в Дивеево и Арзамасе. Задержек в пути не было.

12 июля была на экскурсии Арзамас Дивеево. Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Получила массу положительных эмоций. Сопровождал нас в