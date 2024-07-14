8 часов
Групповая
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 авг в 08:45
11 авг в 08:45
2 400₽ за человека
15 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
3 500₽ за человека
16 часов
Групповая
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
3 000₽ за человека
1 час
Групповая
«Сердце Нижнего»: экскурсия по территории Нижегородского Кремля
Начало: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 2
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 июля 202412 июля была на экскурсии Арзамас Дивеево. Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Получила массу положительных эмоций. Сопровождал нас в
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Популярные экскурсии»
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