Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Городец - жемчужина Поволжья
На автобусе
384 отзыва
8 часов
Групповая
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 авг в 08:45
11 авг в 08:45
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
На автобусе
58 отзывов
15 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
3 500 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
На автобусе
116 отзывов
16 часов
Групповая
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
3 000 за человека
«Сердце Нижнего»: экскурсия по территории Нижегородского Кремля
Пешая
1 час
Групповая
«Сердце Нижнего»: экскурсия по территории Нижегородского Кремля
Начало: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 2
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 июля 2024
    Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
    12 июля была на экскурсии Арзамас Дивеево. Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Получила массу положительных эмоций. Сопровождал нас в
    читать дальше

    поездке гид Владимир. Он рассказал много интересных фактов о Нижнем Новгороде и, конечно, чётко нас организовывал в Дивеево и Арзамасе. Задержек в пути не было.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Городец - жемчужина Поволжья
  2. Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
  3. Шереметевский замок и озеро Светлояр
  4. «Сердце Нижнего»: экскурсия по территории Нижегородского Кремля
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 558 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 558 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам