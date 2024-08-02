8 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
7 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 400₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Групповая
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
10 авг в 20:00
17 авг в 20:00
25002 250₽ за человека
4.5 часа
Квест
до 6 чел.
Зигзагами Большой Покровской: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
1 490₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля»
Узнать исторические факты и мифы о кремле - и отгадать его загадку (без сопровождения гида)
Начало: У Дмитриевской башни
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
14001 050₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По улочкам-закоулочкам Започаинья
Изучить исторический район Нижнего Новгорода, куда редко заходят туристы
Начало: У здания Драматического театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Погрузиться в мир ярких вкусов, чудесных ароматов и звонкой тишины (в группе)
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 11:00
6 авг в 10:00
16301 467₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Изучить кремль и площадь Минина и Пожарского, услышать легенды и узнать достоверные факты
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 40003 600₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в пятницу в 17:00, в воскресенье в 11:00
9 авг в 17:00
16 авг в 17:00
800₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля
11 авг в 12:30
17 авг в 12:30
700630₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородский кремль - каменное ожерелье города
Узнать удивительную историю одного из самых красивых и хорошо сохранившихся кремлей России
Начало: В Нижегородском кремле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
Узнать, чем жили и гордились нижегородцы и почему город стоял и стоять будет
Начало: На площади Минина
6 авг в 18:30
7 авг в 18:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Панорамы древнего Нижнего
Увидеть доминанты города с земли, воздуха и воды (по желанию) на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
2 150₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивый Нижний: канатная дорога и Печерский монастырь
Увидеть город с высоты и посетить святую обитель
Начало: В центре Нижнего Новгорода
6 авг в 11:30
9 авг в 11:30
1 250₽ за человека
6 часов
Групповая
Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
Посетить ключевые места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Ленина
6 авг в 11:30
7 авг в 11:30
2 150₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы и познакомиться со всеми его святынями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
Расписание: в субботу в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
1 250₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Групповой детский квест «По следам Ивана Кулибина»
Провести собственное расследование и выяснить секреты великого изобретателя
Начало: В переулке Крутом
11 авг в 11:00
17 авг в 10:00
1 200₽ за человека
9 часов
Групповая
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Посетить родину золотой хохломы и прикоснуться к секретам её изготовления
Начало: На пл. Ленина
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2 800₽ за человека
скидка
50%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по территории кремля и узнать о нём интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
13 авг в 14:00
15 авг в 14:00
1000500₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
Непаломническая экскурсия по «городу ста куполов» и легендарному монастырю в дружеской компании
Начало: В районе метро Горьковская
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 августа 2024Квест шикарный. Загадки, тайны, интриги) очень интересно. Ходили по дворикам, центральной улице, по закоулкам и подъездам. Очень рекомендую!!! Все очень доступно и интересно
- ААлександр28 июля 2024Пишу, потому что понравился формат. вечером заказал, утром заплатил, черещ час мы были на Минина и пошли. Был с другом
- ААндрей22 июля 2024Мы довольны, квест супер! И формат, и изложение информации, и локации на маршруте. Сам маршрут логично выстроен, классные загадки. Квест
- ВВиктория22 июля 2024Спасибо за проведенный вечер! компания была хорошая, гиды веселые, заведения интересные! в последнем месте осталась до 3 утра, было супер! если ты в другом городе и тебе нечем заняться, рекомендую!
- ННаталья22 июля 202420 июля посетили "Тур по барам". Было достаточно весело, интересно познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Были в 4 барах. Первая
- ННаталья5 июля 2024Экскурсия не утомительная, познавательная. Сам городок небольшой, но очень аккуратный, яркий своими красками домов и наличников. Видны уход и любовь
- ООльга27 мая 2024Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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