1 час
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода на воде
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
Завтра в 10:00
6 авг в 12:15
6 890₽ за всё до 7 чел.
скидка
50%
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Насладитесь панорамами Нижнего Новгорода с воды и окунитесь в атмосферу релакса на яхте. Возможность купания у зелёного Мочального острова
Начало: На набережной Гребного кaнaлa
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
99984 999₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
15 авг в 08:00
23 авг в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 августа 2024Было супер! Спасибо большое!
- ННина2 августа 2024Сергей, спасибо! Одни положительные эмоции! Очень интересный рассказ! Здорово, что к историческим фактам добавлены истории из жизни! Однозначно приехав в Ваш город нужно увидеть его и с воды!
- оольга29 июля 2024Приятная прогулка на катере. Сергей рассказал о городе, реке, достопримечательностях, подсказал, где удобнее сфотографироваться с хорошими видами. Все прошло в непринужденной обстановке, спокойно и ровно. Все понравилось, но думаю, цена за часовую экскурсию несколько завышена.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «За городом и природа»
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