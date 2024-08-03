За городом и природа – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Нижнем Новгороде, цены от 4 999 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
На катере
119 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода на воде
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
Завтра в 10:00
6 авг в 12:15
6 890 за всё до 7 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
На яхте
скидка
50%
21 отзыв
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Насладитесь панорамами Нижнего Новгорода с воды и окунитесь в атмосферу релакса на яхте. Возможность купания у зелёного Мочального острова
Начало: На набережной Гребного кaнaлa
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
99984 999 за всё до 5 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
15 авг в 08:00
23 авг в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
  3. Град Китеж и озеро Светлояр
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 4 999 до 24 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «За городом и природа», 161 ⭐ отзыв, цены от 4999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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