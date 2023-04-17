Архитектура и история Нижнего Новгорода

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Экскурсия отлично подойдёт, как для гостей города, которые посещают Нижний Новгород впервые, так и для нижегородцев, желающих лучше узнать свой город и открыть для себя что-то новое.

Индивидуальный подход позволит вам лучше познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города, без спешки и суеты.
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Архитектура и история Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Нижегородский кремль
  • Большая Покровская улица с архитектурой XIX века
  • Район Започаинье
  • Улица Ильинская с постройками XVII и XIX вв.
  • Верхневолжская набережная
  • Слияние рек Оки и Волги
  • Улица Рождественская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В рамках экскурсии вы увидите исторический центр города, Нижегородский кремль, на территории которого преобладает стиль конструктивизм XX века, главную пешеходную улицу города – Большую Покровскую, наполненную архитектурой XIX века.
  • Кроме этого, посетите район Започаинье и улицу Ильинскую, где увидите постройки XVII и XIX вв. А Верхневолжская набережная впечатлит вас лучшими видами на Волгу. На нижегородской Стрелке можно увидеть слияние двух рек – Оки и Волги. Также вы побываете на улице Рождественской, многие здания которой выполнены в стиле барокко и готическом стиле.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Это индивидуальная транспортно-пешеходная экскурсия. Гид проведёт её эксклюзивно для вас, вашей семьи или компании друзей.
  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь, одежду по погоде и в жаркое время года берите с собой воду, а также головной убор.
  • Обед не включён в стоимость.
  • Если вы планируете покупать сувениры, рекомендуем иметь при себе наличные деньги.
  • Возможно проведение экскурсии в вечернее и ночное время. После 20:00 с доплатой за такси гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура
Обзорные
Большая Покровская улица
Популярные места
Нижегородский Кремль
Чкаловская лестница
Рождественская улица

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
157 отзывов
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Уникальные памятники архитектуры на экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
на улице Большая Покровская. Веду я или мои коллег...
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
от 4 550 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Погулять по старинным улицам, полюбоваться купеческими особняками и раскрыть истории их владельцев
у церкви жен Мироносиц
Завтра
16 апр
17 апр
22 апр
32002 400 за всё до 20 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
115 отзывов
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Центр города недалеко от Кремля
17 апр
20 апр
21 апр
22 апр
от 3 250 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ