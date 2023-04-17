Экскурсия отлично подойдёт, как для гостей города, которые посещают Нижний Новгород впервые, так и для нижегородцев, желающих лучше узнать свой город и открыть для себя что-то новое.
Индивидуальный подход позволит вам лучше познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города, без спешки и суеты.
Индивидуальный подход позволит вам лучше познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города, без спешки и суеты.
Ближайшие даты:
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Нижегородский кремль
- Большая Покровская улица с архитектурой XIX века
- Район Започаинье
- Улица Ильинская с постройками XVII и XIX вв.
- Верхневолжская набережная
- Слияние рек Оки и Волги
- Улица Рождественская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В рамках экскурсии вы увидите исторический центр города, Нижегородский кремль, на территории которого преобладает стиль конструктивизм XX века, главную пешеходную улицу города – Большую Покровскую, наполненную архитектурой XIX века.
- Кроме этого, посетите район Започаинье и улицу Ильинскую, где увидите постройки XVII и XIX вв. А Верхневолжская набережная впечатлит вас лучшими видами на Волгу. На нижегородской Стрелке можно увидеть слияние двух рек – Оки и Волги. Также вы побываете на улице Рождественской, многие здания которой выполнены в стиле барокко и готическом стиле.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билеты в музей
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это индивидуальная транспортно-пешеходная экскурсия. Гид проведёт её эксклюзивно для вас, вашей семьи или компании друзей.
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь, одежду по погоде и в жаркое время года берите с собой воду, а также головной убор.
- Обед не включён в стоимость.
- Если вы планируете покупать сувениры, рекомендуем иметь при себе наличные деньги.
- Возможно проведение экскурсии в вечернее и ночное время. После 20:00 с доплатой за такси гиду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура
Обзорные
Большая Покровская улица
Популярные места
Нижегородский Кремль
Чкаловская лестница
Рождественская улица
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Уникальные памятники архитектуры на экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
на улице Большая Покровская. Веду я или мои коллег...
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
от 4 550₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Погулять по старинным улицам, полюбоваться купеческими особняками и раскрыть истории их владельцев
у церкви жен Мироносиц
Завтра
16 апр
17 апр
22 апр
32002 400₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Центр города недалеко от Кремля
17 апр
20 апр
21 апр
22 апр
от 3 250₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании