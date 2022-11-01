Богата земля нижегородская, велико наше наследие — духовное, литературное, историческое. В однодневной поездке вы получите объемное представление о наиболее важных местах края. Побываете в легендарной барской усадьбе, где Пушкин прожил один из самых сильных творческих периодов своей жизни. Осознаете значимость Дивеевского монастыря в православном мире. И раскроете смысл фразы «Арзамас-городок — от Москвы уголок».

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Описание

Что вас ожидает

Большое Болдино

По пути мы поговорим о приключениях Пушкина в Нижегородском крае и сделаем живописную остановку возле усадьбы барона Жомини в Баронском или усадьбы Пашковых в Ветошкино. А прибыв на место, вы осмотрите знаменитый музей-усадьбу, где Пушкин гостил три раза: настоящий господский дом, хозяйственные постройки, парк и пруд с мостками. Посетите церковь Успения, построенную дедом поэта. И, конечно, узнаете, за что золотой век русской литературы обязан Болдинской осени.

Сакральное Дивеево

Дальше наш путь лежит в Дивеевский монастырь — четвертый удел Богородицы, место, находящееся под особым покровительством Божьей Матери. Вы познакомитесь с историей обители, посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. Узнаете об особо почитаемом в России святом и легендарном чудотворце. И сможете набрать воды из святого источника, а если пожелаете — совершите омовение в благоустроенных купальнях.

Арзамас — город больших соборов, гусей и лука

В завершение отправимся в центр старинного Арзамаса, где вам предстоит разгадать старое высказывание о городе и первопрестольной. Вы пройдете по купеческим улицам и услышите истории из богатой торговой жизни города. Осмотрите снаружи и изнутри Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь. Увидите дом Гайдара. А проезжая древний Арзамасский тракт, в селе Богоявление я покажу церковь, построенную по проекту самого Монферрана!

Организационные детали