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Описание
Что вас ожидает
Большое Болдино
По пути мы поговорим о приключениях Пушкина в Нижегородском крае и сделаем живописную остановку возле усадьбы барона Жомини в Баронском или усадьбы Пашковых в Ветошкино. А прибыв на место, вы осмотрите знаменитый музей-усадьбу, где Пушкин гостил три раза: настоящий господский дом, хозяйственные постройки, парк и пруд с мостками. Посетите церковь Успения, построенную дедом поэта. И, конечно, узнаете, за что золотой век русской литературы обязан Болдинской осени.
Сакральное Дивеево
Дальше наш путь лежит в Дивеевский монастырь — четвертый удел Богородицы, место, находящееся под особым покровительством Божьей Матери. Вы познакомитесь с историей обители, посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. Узнаете об особо почитаемом в России святом и легендарном чудотворце. И сможете набрать воды из святого источника, а если пожелаете — совершите омовение в благоустроенных купальнях.
Арзамас — город больших соборов, гусей и лука
В завершение отправимся в центр старинного Арзамаса, где вам предстоит разгадать старое высказывание о городе и первопрестольной. Вы пройдете по купеческим улицам и услышите истории из богатой торговой жизни города. Осмотрите снаружи и изнутри Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь. Увидите дом Гайдара. А проезжая древний Арзамасский тракт, в селе Богоявление я покажу церковь, построенную по проекту самого Монферрана!
Организационные детали
Начало экскурсии в 8:30, возвращение в Нижний Новгород в 20:00. Общее расстояние на автомобиле 500 км.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость
Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
Дополнительно оплачивается питание в монастырской трапезной — около 200 руб. /человека, экскурсия с местными сотрудниками в Музеи-заповеднике Болдино — 350-450 руб. /человека, епархиальная экскурсия в Дивеево — 700 руб. /группы (1 час)
В зимний период экскурсия может проходить в сокращенном виде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Ваш персональный гид — Андрей. Я — дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Я провожу частные экскурсии по городу и области на русском, английском, французском, польском и китайском языках благодаря членам моей семьи. Вы увидите все главные достопримечательности нашего региона, вас ждет авторская программа и индивидуальный подход.