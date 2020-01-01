  1. Россия
  2. Экскурсии

Большое Болдино (по вс)

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Большое Болдино (по вс)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 950 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Большое Болдино (по вс)
Большое Болдино (по вс)

Что вы увидите

  • Львовка
  • Усадьба в Болдино
  • музей пушкинских сказок
  • роща Лучинник.
07. 00 Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 4, 5 часа (260 км).
11. 00 Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут). Прогулка 👣 по усадебному парку.
Здесь в бывшем барском доме расположился музей 🖼 "Повестей Белкина". "Повести покойного Ивана Петровича Белкина"- цикл повестей А. С. Пушкина, выпущенный им без указания имени настоящего автора.
Львовка - чудесное спокойное место, где бродить и думать хочется даже более, чем по болдинскому парку - чувство уединения тут полное и всеохватное. Прошло более ста лет после трагической дуэли на Черной речке, после которой по взаимному согласию Львовка досталась старшему сыну А. С. Пушкина — любимцу всей родни Александру Александровичу.
Вход в музей "Повести Белкина" по желанию за дополнительную плату (300 рублей взрослый, 200 рублей ребенок)
12:00 Приезд группы в Б. Болдино. Обзорная экскурсия ⛳ с осмотром основных достопримечательностей 🏛️. Село Большое Болдино - старинная вотчина рода Пушкиных.
В Болдино сохранились подлинный дом и усадебный парк 🌳 XIX века. В доме размещается литературно-мемориальная экспозиция «Пушкин в Болдино». На документальной основе воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт. Отреставрирована в 1974 году вотчинная контора, в жилой половине которой в свой последний приезд в Болдино в 1834 останавливался Пушкин. В 1980-1990-х годах полностью воссоздан усадебный комплекс. На прежних местах вновь появились барская кухня 🥧, баня, людская, конюшня с каретником и амбаром.
Музей пушкинских сказок. Здесь собрана коллекция детских поделок со всего мира. (По желанию за доп. плату 100 руб/чел)
В свободное время у вас будет возможность сделать фото в костюмах пушкинской эпохи. Стоимость аренды костюма на 10 минут 100 рублей.
В Болдино восстановлена каменная церковь ⛪ Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.
Обед в кафе города по желанию за доп. плату 400 рублей.
Роща Лучинник находится в 3 км к юго-востоку от села и хорошо видна с окраины. Лучинник был любимой рощей поэта, в которую он часто совершал конные прогулки. Рощу окружают поляны, покрытые до поздней осени густой зеленой травой. С опушки крутая тропинка ведет вниз, к роднику, сохранившемуся с давних лет.
15. 30. -16. 00. Отправление в Н. Новгород.
20. 00. - 21. 00. Ориентировочное прибытие в Н. Новгород
Что входит
  • Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) /микроавтобусе
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Прогулка по усадебному парку во Львовке
  • Стоимость билета в музей "Усадьба Пушкина"
  • Страховка от ДТП.
Что не входит
  • Питание : обед 400 руб.
  • Музей " Повести Белкина" 300 рублей взрослый, 200 рублей ребенок.
Начало и место завершения
🚩 Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Большое Болдино (по вс)
Большое Болдино (по вс)
Большое Болдино (по вс)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НижегородИнТур
НижегородИнТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

НижегородИнТур проводит ещё 6 экскурсий

Нижний Новгород — Дивеево (2 дня /1 ночь)
6 500
48 часов
Нижний Новгород — Дивеево (2 дня /1 ночь)
Нижний Новгород — Семенов (2 дня/1 ночь)
6 500
48 часов
Нижний Новгород — Семенов (2 дня/1 ночь)
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
5 950
48 часов
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
12 900
61 час
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
1 950
2 часа
Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
2 200
15 часов
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
354 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
195 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
189 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке