07. 00 Выезд из Нижнего Новгорода. Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 4, 5 часа (260 км).

11. 00 Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут). Прогулка 👣 по усадебному парку.

Здесь в бывшем барском доме расположился музей 🖼 "Повестей Белкина". "Повести покойного Ивана Петровича Белкина"- цикл повестей А. С. Пушкина, выпущенный им без указания имени настоящего автора.

Львовка - чудесное спокойное место, где бродить и думать хочется даже более, чем по болдинскому парку - чувство уединения тут полное и всеохватное. Прошло более ста лет после трагической дуэли на Черной речке, после которой по взаимному согласию Львовка досталась старшему сыну А. С. Пушкина — любимцу всей родни Александру Александровичу.

Вход в музей "Повести Белкина" по желанию за дополнительную плату (300 рублей взрослый, 200 рублей ребенок)

12:00 Приезд группы в Б. Болдино. Обзорная экскурсия ⛳ с осмотром основных достопримечательностей 🏛️. Село Большое Болдино - старинная вотчина рода Пушкиных.

В Болдино сохранились подлинный дом и усадебный парк 🌳 XIX века. В доме размещается литературно-мемориальная экспозиция «Пушкин в Болдино». На документальной основе воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт. Отреставрирована в 1974 году вотчинная контора, в жилой половине которой в свой последний приезд в Болдино в 1834 останавливался Пушкин. В 1980-1990-х годах полностью воссоздан усадебный комплекс. На прежних местах вновь появились барская кухня 🥧, баня, людская, конюшня с каретником и амбаром.

Музей пушкинских сказок. Здесь собрана коллекция детских поделок со всего мира. (По желанию за доп. плату 100 руб/чел)

В свободное время у вас будет возможность сделать фото в костюмах пушкинской эпохи. Стоимость аренды костюма на 10 минут 100 рублей.

В Болдино восстановлена каменная церковь ⛪ Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.

Обед в кафе города по желанию за доп. плату 400 рублей.

Роща Лучинник находится в 3 км к юго-востоку от села и хорошо видна с окраины. Лучинник был любимой рощей поэта, в которую он часто совершал конные прогулки. Рощу окружают поляны, покрытые до поздней осени густой зеленой травой. С опушки крутая тропинка ведет вниз, к роднику, сохранившемуся с давних лет.

15. 30. -16. 00. Отправление в Н. Новгород.

20. 00. - 21. 00. Ориентировочное прибытие в Н. Новгород