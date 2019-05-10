54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия интересна возможностью увидеть красивые вещи в, казалось бы, совершенно обычных домах. Мы рассмотрим архитектурные решения, которые становятся настоящей редкостью в современном мире — красивые старинные лестницы, барельефы, необычные окна.
Лестницы и внутренне убранство домов были по карману только известным личностям прошлых веков, я расскажу о некоторых из них: о владении городского архитектора Н. П. Иванова, который построил Нижегородскую ярмарку, о доме проходчика А. А. Зевеке, в котором после революции разместилась детская колония, об усадьбе Н. М. Щелокова и о других домах с внутренней изюминкой.
О домах я рассказываю «человеческим» языком: год постройки, архитектурный стиль, кто жил, краткую его судьбу, подмечаю интересные особенности.
Можно менять программу в зависимости от ваших предпочтений. Некоторые, например, любят деревянные дома — Нижний может этим похвастаться. Кому-то подавай уже послереволюционные здания. И их я готов показать.
Если у вас будет желание, мы сможем объединить две экскурсии — эту и «Высотный Нижний: город с крыш» https://experience.tripster.ru/experience/6742/ в один большой маршрут длительностью 3 часа.