54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть непарадную сторону города в уходящей красоте старинных жилых домов и историях их владельцев

Андрей
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Андрей – ваш гид
Мы прогуляемся по центру Нижнего Новгорода, и я познакомлю вас с непарадной стороной города.

Я покажу, что скрывается за дверьми неприметных, на первый взгляд, домов, и расскажу их истории.

У меня ушло несколько месяцев, чтобы найти действительно уникальные для Нижнего постройки.

Я единственный, кто может показать эти места.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Горького
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У этой экскурсии54 отзыва
4.89
Что скрывают дома Нижнего Новгорода
Что скрывают дома Нижнего Новгорода

Программа

Экскурсия интересна возможностью увидеть красивые вещи в, казалось бы, совершенно обычных домах. Мы рассмотрим архитектурные решения, которые становятся настоящей редкостью в современном мире — красивые старинные лестницы, барельефы, необычные окна.

Лестницы и внутренне убранство домов были по карману только известным личностям прошлых веков, я расскажу о некоторых из них: о владении городского архитектора Н. П. Иванова, который построил Нижегородскую ярмарку, о доме проходчика А. А. Зевеке, в котором после революции разместилась детская колония, об усадьбе Н. М. Щелокова и о других домах с внутренней изюминкой.

О домах я рассказываю «человеческим» языком: год постройки, архитектурный стиль, кто жил, краткую его судьбу, подмечаю интересные особенности.

Можно менять программу в зависимости от ваших предпочтений. Некоторые, например, любят деревянные дома — Нижний может этим похвастаться. Кому-то подавай уже послереволюционные здания. И их я готов показать.

Организационные детали

Если у вас будет желание, мы сможем объединить две экскурсии — эту и «Высотный Нижний: город с крыш» https://experience.tripster.ru/experience/6742/ в один большой маршрут длительностью 3 часа.

Что скрывают дома Нижнего Новгорода
Что скрывают дома Нижнего Новгорода
Что скрывают дома Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Горького.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Посетил свыше 100 крыш Нижнего Новгорода. Излазил и изучил каждый уголок города: от дворов до красивых лестниц в домах.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 мая 2019
Классная экскурсия！
Больше всего понравилось, что гид рассказывал простым и доступным языком и был с нами на одной волне.
Я ни сколько не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию. Она действительно отличается от прочих шаблонных экскурсий.
Во время экскурсии вы будете наслаждаться красотами как парадной, так и непарадной стороной города и наделаете кучу прекрасных фотографий.
Поэтому настоятельно рекоммендую сходить.
Спасибо, Андрей！
5 мая 2019
Уникальная экскурсия! Благодаря Андрею узнали множество интересных фактов о городе, заглянули в те места, куда на первый взгляд и не подумаешь зайти. Маршрут построен необычно, очень живая прогулка, пролетела на одном дыхании!
20 марта 2019
Прекрасная прогулка с невероятной атмосферой. Спасибо. Обязательно вернемся за продолжением!
18 февраля 2019
Большое спасибо Андрею за интересную прогулку по городу! Наша команда состояла из шести человек (все нижегородцы, но разного возраста, из разных частей города),понравилось ВСЕМ!!!С моей точки зрения, если ты интересуешься историей своего города и любишь побродить по закаулочкам (как мы), то многое из рассказанного когда-то читал, о чем-то слышал, однако, несмотря на это, безусловно узнали и что-то новое, ну а визуализация-то, ради чего непременно стоит отправиться в это замечательное путешествие!!! Очень понравилась форма подачи материала (в духе домашних посиделок:гуляешь,болтаешь).Будем обязательно рекомендовать друзьям!
Андрей
17 декабря 2018
Уникальный формат экскурсии. Обычно экскурсии проводят по довольно популярным местам и их можно найти и самому и посетить без экскурсовода. Здесь совершенно другой формат. Мы посетили дома, которые не находятся на туристических улочках, которые мы бы сами никогда не нашли и куда не смогли бы попасть. С Андреем такой проблемы нет! Он знает все самые интересные дворики, исторические дома разных периодов и может показать не только внешне, но и провести внутрь и пообщаться с местными жителями.
17 декабря 2018
Набережная Федоровского просто прекрасна..! По совету Гида проводили солнце в закат. Были на экскурсии 16 декабря. Было прохладно, но Гид использовал такой путь, чтобы можно было периодически заходить в тепло. Отличная экскурсия, отличное знание Гидом своего города!
29 октября 2018
Отличнейшая экскурсия! Занимательно, информативно и увлекательно.
6 сентября 2018
Благодаря вашему гиду Андрею мы узнали и увидели насколько разнообразен Нижний Новгород. Гид показал нам несколько старинных , мало посещаемых домов и особняков, некоторые из них нас поразили , мы не ожидали такого увидеть. Спасибо гиду за такую насыщенную экскурсию!
Ирина
25 августа 2018
Замечательная экскурсия по удивительным местам. Спасибо огромное Андрею за интереснейшее путешествие.
Дмитрий
20 августа 2018
Отличная экскурсия, которая помогла открыть Нижней Новгород со стороны, самостоятельно которую заметить невозможно. Очень понравилось, рекомендую
Ещё 44 отзыва

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