Серафимо – Дивеевский монастырь в Нижегородской области - одно из удивительных мест нашего края.
Сотни тысяч людей, из разных городов нашей большой страны, приезжают сюда каждый год. Чистая и сильная энергетика, красота этого места, вера в чудо, в исполнение желаний, в исцеление – все это притягивает, манит людей в Дивеево. Это место в народе считает четвертым уделом Богородицы, которое она посещает каждый день. И побывав там один день, Вы тоже попадаете, под её благословение.
Приглашаю всех нижегородцев и гостей нашего края совершить экскурсию в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Что вас ожидает во время экскурсии:
- •Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю. Во время, которого Вы увидите красивые природные пейзажи нашей области.
- •Узнаете о достопримечательностях и истории края.
- •Увидите старинный город Арзамас. Побываете на Соборной площади. Если будет открыт, обязательно посетите Воскресенский кафедральный собор. На стенах которого можно увидеть замечательные росписи в стили альфреско, а так же посмотреть главные святыни собора: чудотворный Животворящий Крест Господень, резной образ Николы Можайского и древнюю икону храма – Воскресение Христа – подарок Ивана Грозного.
- •В селе Дивеево мы с Вами совершим экскурсию по Серафимо – Дивеевскому монастырю. Посмотрим все его храмы и территорию, пройдемся по «святой канавке». Зайдем в главный Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, а в центре храма особо почитаемая икона Божьей Матери «Умиление».
- •Поедем на самый известный в народе святой источник – преподобного Серафима Саровского. Искупаться, в котором искупаться – это сущее удовольствие и зимой и летом.
•Пообедаем в монастырской трапезной
•Вечером вернемся в Нижний Новгород.
Организационные моменты:
- •Экскурсия рассчитана на 10- 12 часов. Выезжаем утром из Нижнего Новгорода, а вечером вновь возвращаемся в Нижний Новгород.
- •- В программе предусмотрено время на обед (35 — 45 мин. ) — по желанию в монастырской трапезной или в ближайшем кафе и оплачивается туристами дополнительно.
- •Ограничений по возрасту нет, дети тоже допускаются.
- •Место встречи и время начала экскурсии обговаривается персонально по телефону.