Серафимо – Дивеевский монастырь в Нижегородской области - одно из удивительных мест нашего края.

Сотни тысяч людей, из разных городов нашей большой страны, приезжают сюда каждый год. Чистая и сильная энергетика, красота этого места, вера в чудо, в исполнение желаний, в исцеление – все это притягивает, манит людей в Дивеево. Это место в народе считает четвертым уделом Богородицы, которое она посещает каждый день. И побывав там один день, Вы тоже попадаете, под её благословение.

Приглашаю всех нижегородцев и гостей нашего края совершить экскурсию в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Что вас ожидает во время экскурсии:

•Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю. Во время, которого Вы увидите красивые природные пейзажи нашей области.

•Узнаете о достопримечательностях и истории края.

•Увидите старинный город Арзамас. Побываете на Соборной площади. Если будет открыт, обязательно посетите Воскресенский кафедральный собор. На стенах которого можно увидеть замечательные росписи в стили альфреско, а так же посмотреть главные святыни собора: чудотворный Животворящий Крест Господень, резной образ Николы Можайского и древнюю икону храма – Воскресение Христа – подарок Ивана Грозного.

•В селе Дивеево мы с Вами совершим экскурсию по Серафимо – Дивеевскому монастырю. Посмотрим все его храмы и территорию, пройдемся по «святой канавке». Зайдем в главный Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, а в центре храма особо почитаемая икона Божьей Матери «Умиление».

•Поедем на самый известный в народе святой источник – преподобного Серафима Саровского. Искупаться, в котором искупаться – это сущее удовольствие и зимой и летом.

•Пообедаем в монастырской трапезной

•Вечером вернемся в Нижний Новгород.

Организационные моменты: