Дивеево - четвертый удел Богородицы

Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы
Дивеево - четвертый удел Богородицы

Что вы увидите 🤩

  • Пейзажи Нижегородского края
  • Город Арзамас
  • Соборную площадь
  • Монастырь Николая Чудотворца
  • Воскресенский собор
  • Село Дивеево
  • Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Святую канавку
  • Источник Серафима Саровского
Серафимо – Дивеевский монастырь в Нижегородской области - одно из удивительных мест нашего края.
Сотни тысяч людей, из разных городов нашей большой страны, приезжают сюда каждый год. Чистая и сильная энергетика, красота этого места, вера в чудо, в исполнение желаний, в исцеление – все это притягивает, манит людей в Дивеево. Это место в народе считает четвертым уделом Богородицы, которое она посещает каждый день. И побывав там один день, Вы тоже попадаете, под её благословение.
Приглашаю всех нижегородцев и гостей нашего края совершить экскурсию в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Что вас ожидает во время экскурсии:

  • •Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю. Во время, которого Вы увидите красивые природные пейзажи нашей области.
  • •Узнаете о достопримечательностях и истории края.
  • •Увидите старинный город Арзамас. Побываете на Соборной площади. Если будет открыт, обязательно посетите Воскресенский кафедральный собор. На стенах которого можно увидеть замечательные росписи в стили альфреско, а так же посмотреть главные святыни собора: чудотворный Животворящий Крест Господень, резной образ Николы Можайского и древнюю икону храма – Воскресение Христа – подарок Ивана Грозного.
  • •В селе Дивеево мы с Вами совершим экскурсию по Серафимо – Дивеевскому монастырю. Посмотрим все его храмы и территорию, пройдемся по «святой канавке». Зайдем в главный Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, а в центре храма особо почитаемая икона Божьей Матери «Умиление».
  • •Поедем на самый известный в народе святой источник – преподобного Серафима Саровского. Искупаться, в котором искупаться – это сущее удовольствие и зимой и летом.
•Пообедаем в монастырской трапезной
•Вечером вернемся в Нижний Новгород.

Организационные моменты:

  • •Экскурсия рассчитана на 10- 12 часов. Выезжаем утром из Нижнего Новгорода, а вечером вновь возвращаемся в Нижний Новгород.
  • •- В программе предусмотрено время на обед (35 — 45 мин. ) — по желанию в монастырской трапезной или в ближайшем кафе и оплачивается туристами дополнительно.
  • •Ограничений по возрасту нет, дети тоже допускаются.
  • •Место встречи и время начала экскурсии обговаривается персонально по телефону.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Транспортные услуги. Транспорт предоставляется путешественниками или заказывается гидом: от 5000 руб. за 1- 4 человек (личный легковой автомобиль «Шевроле» гида), от 7000 руб. за 5-10 человек (минивэн или микроавтобус)
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Марина Ш.
Марина Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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