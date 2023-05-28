Серафимо-Дивеевский женский монастырь — одна из главных достопримечательностей Нижегородской области. Его называют Четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Вы узнаете об истории этого места, посмотрите храмы, источники, музей. А на обратном пути посетите старинный Арзамас.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дивеевская обитель
- Троицкий собор
- Казанский собор
- Новый Благовещенский собор
- Святая Канавка
- Казанский источник
- Арзамас
- Кафедральный Воскресенский собор
- Никольский монастырь
- Музей Русского Патриаршества, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наша экскурсия — скорее, светская, так как в ней будет много исторической и попутной информации. Путешествие рассчитано на небольшую компанию, поэтому пройдет без суеты и с вниманием к каждому участнику.
По дороге из Нижнего Новгорода вы узнаете о зарождении православия на Нижегородской земле и Нижегородской епархии, об интересных местах по маршруту и, конечно, познакомитесь с историей Дивеевской обители. Гид расскажет о преподобном Серафиме Саровском, жившем на рубеже XVIII-XIX веков, и его участии в обустройстве и духовном окормлении обители, а также объяснит, что означает «удел Богородицы». Вам подскажут, к каким иконам и святыням здесь подходят в первую очередь.
Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского и его личные вещи, Казанский собор, новый Благовещенский собор и Святую Канавку. Сможете набрать святой воды из Казанского источника и, при желании, окунуться в купели. После отправимся в Арзамас, где вы побываете в кафедральном Воскресенском соборе и Никольском монастыре и, если захотите, в музее Русского Патриаршества. Вас ждут лучшие видовые точки для фотографов.
Важно знать:
Указанная цена – только за экскурсию. В случае, если вы захотите отправиться на своем автомобиле. Если транспорт наш, то необходимо будет доплатить 6500-7500 рублей (группа до 3 человек), за минивен – 12000 (группа до 6 человек).
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт (доплата 6500-7500 рублей (группа до 3 человек)
- За минивен – 12000 (группа до 6 человек)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Указанная цена – только за экскурсию. В случае
- Если вы захотите отправиться на своем автомобиле. Если транспорт наш
- То необходимо будет доплатить 6500-7500 рублей (группа до 3 человек)
- За минивен – 12000 (группа до 6 человек)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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