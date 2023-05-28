Наша экскурсия — скорее, светская, так как в ней будет много исторической и попутной информации. Путешествие рассчитано на небольшую компанию, поэтому пройдет без суеты и с вниманием к каждому участнику.

По дороге из Нижнего Новгорода вы узнаете о зарождении православия на Нижегородской земле и Нижегородской епархии, об интересных местах по маршруту и, конечно, познакомитесь с историей Дивеевской обители. Гид расскажет о преподобном Серафиме Саровском, жившем на рубеже XVIII-XIX веков, и его участии в обустройстве и духовном окормлении обители, а также объяснит, что означает «удел Богородицы». Вам подскажут, к каким иконам и святыням здесь подходят в первую очередь.

Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского и его личные вещи, Казанский собор, новый Благовещенский собор и Святую Канавку. Сможете набрать святой воды из Казанского источника и, при желании, окунуться в купели. После отправимся в Арзамас, где вы побываете в кафедральном Воскресенском соборе и Никольском монастыре и, если захотите, в музее Русского Патриаршества. Вас ждут лучшие видовые точки для фотографов.

Важно знать:

Указанная цена – только за экскурсию. В случае, если вы захотите отправиться на своем автомобиле. Если транспорт наш, то необходимо будет доплатить 6500-7500 рублей (группа до 3 человек), за минивен – 12000 (группа до 6 человек).