Нижегородская земля всегда славилась своей духовной жизнью. Люди, приезжавшие сюда издалека на ярмарку, известную по всему миру, конечно, торопились посетить храм и помолиться об успешности своего дела, поставить свечку. Именно поэтому «карман России» имеет такое обилие храмов и монастырей.
Что входит
Транспортное обслуживание 3 часа
Сопровождение гида
Посещение монастырей и храмов.
Что не входит
Транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание.
Начало
🚩 пл. Ленина
Место завершения
🏁 пл. Минина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.