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Древние храмы и обители Нижнего Новгорода

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 850 ₽ за человека

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Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Вознесенский Печерский мужской монастырь
  • Благовещенский мужской монастырь
  • Строгановская церковь
  • Собор Александра Невского.
Нижегородская земля всегда славилась своей духовной жизнью. Люди, приезжавшие сюда издалека на ярмарку, известную по всему миру, конечно, торопились посетить храм и помолиться об успешности своего дела, поставить свечку. Именно поэтому «карман России» имеет такое обилие храмов и монастырей.
Что входит
  • Транспортное обслуживание 3 часа
  • Сопровождение гида
  • Посещение монастырей и храмов.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание.
Начало
🚩 пл. Ленина
Место завершения
🏁 пл. Минина
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода
Древние храмы и обители Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
НижегородИнТур
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