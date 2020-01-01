Нижегородская земля всегда славилась своей духовной жизнью. Люди, приезжавшие сюда издалека на ярмарку, известную по всему миру, конечно, торопились посетить храм и помолиться об успешности своего дела, поставить свечку. Именно поэтому «карман России» имеет такое обилие храмов и монастырей.