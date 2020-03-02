Что вас ожидает

Прогулочным шагом по городу

На экскурсии мы обойдём главные достопримечательности Нижнего Новгорода: встретимся на площади Горького и отправимся по самой длинной улице города, Большой Покровской, смотреть, что же за дома, музеи и памятники на ней расположились. Далее вы пересечёте площадь Минина и Пожарского, посетите Нижегородский Кремль, спуститесь по монументальной Чкаловской лестнице и пройдёте по Верхне-Волжской набережной, любуясь поэтичными городскими пейзажами.

Ёмко и увлекательно о столице Поволжья

Во время прогулки я постараюсь составить для вас общую картину города: расскажу о том, какой след он оставил в истории государства, как застраивался, кто из известных личностей в нём жил, и прокомментирую жизнь здесь сейчас. Буду рад вопросам с вашей стороны, люблю любопытных путешественников!