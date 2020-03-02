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Щемящие душу русские пейзажи, история старинного города и его главные символы на прогулке

Юрий
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Юрий – ваш гид
Всем известно, что в России два Новгорода, древнейший из которых — Великий.

Почему же нашему городу дали именно приставку «Нижний»? На встрече я расскажу вам об этом и других неожиданных фактах, покажу символы Новгорода с лучших ракурсов, кратко поделюсь его событийной историей и помогу вам сделать памятные фотокарточки.
920 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на пл. Горького
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород

Что вас ожидает

Прогулочным шагом по городу
На экскурсии мы обойдём главные достопримечательности Нижнего Новгорода: встретимся на площади Горького и отправимся по самой длинной улице города, Большой Покровской, смотреть, что же за дома, музеи и памятники на ней расположились. Далее вы пересечёте площадь Минина и Пожарского, посетите Нижегородский Кремль, спуститесь по монументальной Чкаловской лестнице и пройдёте по Верхне-Волжской набережной, любуясь поэтичными городскими пейзажами.

Ёмко и увлекательно о столице Поволжья
Во время прогулки я постараюсь составить для вас общую картину города: расскажу о том, какой след он оставил в истории государства, как застраивался, кто из известных личностей в нём жил, и прокомментирую жизнь здесь сейчас. Буду рад вопросам с вашей стороны, люблю любопытных путешественников!

Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород
Древний и красивый Нижний Новгород

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на пл. Горького.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юрий
Юрий
Здравствуйте! Я занимаюсь экскурсиями более 5 лет. Если вы в городе впервые, лучше всего начать знакомство с обзорной экскурсии. А если уже хорошо знаете город, для вас есть тематические прогулки, которые будут интересны даже коренным нижегородцам: — По местам Максима Горького — Промышленный Нижний Новгород — Нижегородский Кремль — Архитектура города — Горьковский автомобильный завод
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
Были на экскурсии 22 февраля. Несмотря на морозный день, экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали и про Максима Горького и про декабристов и про Кремль. Было очень интересно. Всем рекомендую!

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