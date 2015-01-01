Урбанистическое искусство

В рамках экскурсии 🧭 посмотрим работы легальные и нелегальные, разберёмся чем один художник отличается от другого, как жители относятся к уличному искусству и как он подчёркивает место в котором выполнен.

Понятно, что за 2 часа всего не покажешь, но основные явления, стили, идеи и работы на улицах вокруг городского центра мы точно успеем увидеть.

Важная информация: