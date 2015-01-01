Уличное искусство на улицах Алексеевская, Ошарская, академика Блохиной, Нестерова и Ульянова.
Урбанистическое искусство
В рамках экскурсии 🧭 посмотрим работы легальные и нелегальные, разберёмся чем один художник отличается от другого, как жители относятся к уличному искусству и как он подчёркивает место в котором выполнен.
Понятно, что за 2 часа всего не покажешь, но основные явления, стили, идеи и работы на улицах вокруг городского центра мы точно успеем увидеть.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это пешеходный маршрут длительностью 2 часа, будьте готовы много ходить.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Фонтан на площади Минина и Пожарского
Место завершения
🏁 Площадь Минина и Пожарского
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.