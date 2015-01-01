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Экскурсия по нижегородскому стрит-арту

Анна С.
Анна С. – Гид из Нижнего Новгорода
С 2015 года Нижний Новгород 🏙️ называют столицей ⭐️ российского стрит-арта, наравне с Екатеринбургом.

Мы уже привыкли, что у нас проходят фестивали, которые собирают известных уличных художников со всей страны, и Нижний обрастает их работами.

Но и наши местные ребята делают классный стрит-арт, которые нельзя пропустить.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по нижегородскому стрит-арту
Экскурсия по нижегородскому стрит-арту

Что вы увидите

  • Чёрный пруд и дворы со стрит-артом вокруг него
  • Уличное искусство на улицах Алексеевская, Ошарская, академика Блохиной, Нестерова и Ульянова.
Урбанистическое искусство
В рамках экскурсии 🧭 посмотрим работы легальные и нелегальные, разберёмся чем один художник отличается от другого, как жители относятся к уличному искусству и как он подчёркивает место в котором выполнен.
Понятно, что за 2 часа всего не покажешь, но основные явления, стили, идеи и работы на улицах вокруг городского центра мы точно успеем увидеть.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это пешеходный маршрут длительностью 2 часа, будьте готовы много ходить.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Фонтан на площади Минина и Пожарского
Место завершения
🏁 Площадь Минина и Пожарского
Экскурсия по нижегородскому стрит-арту
Экскурсия по нижегородскому стрит-арту
Экскурсия по нижегородскому стрит-арту
Экскурсия по нижегородскому стрит-арту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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