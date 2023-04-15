Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода

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Экскурсия для любителей таинственных, необычных и мистических локаций. Мы покажем вам непарадный, но невероятно притягательный и таинственный Нижний Новгород.

Отправимся в места, скрытые от глаз большинства туристов, расскажем вам их любопытную историю и легенды.
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Экскурсия по заброшенным местам Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Заброшенная Башня, ранее действующая водонасосная станция
  • Усадьба Щёлоковых и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О главных местах по маршруту

Неподалёку от центра города находится мрачная, изъеденная временем башня, которая является любимой локацией для фотосессий в готическом стиле, памятником исторического значения и просто интересным местом для любителей изучать старинные разрушенные здания –Куйбышевская водокачка. Именно туда мы сперва с вами отправимся.
Башня — это некогда действующая водонасосная станция, которая была построена в 1880 году и считалась одной из самых современных на тот момент в плане технологий. В рабочем состоянии она находилась целый век до 1988 года. После распада СССР здание признали объектом культурного наследия, но это ему не помогло: долгие годы башня медленно разрушалась и разворовывалась.
Усадьба Щёлоковых — одно из самых красивых и одновременно печальных мест Нижнего Новгорода. Здание было построено в начале XIX века и сменило нескольких владельцев. В настоящий момент усадьба находится в аварийном состоянии. Особняк окружён заброшенным садом, на территории которого растут вековые дубы.

Суббота и воскресенье, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Студеная
Завершение: Улица Рождественская, Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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