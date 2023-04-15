Экскурсия для любителей таинственных, необычных и мистических локаций. Мы покажем вам непарадный, но невероятно притягательный и таинственный Нижний Новгород.
Отправимся в места, скрытые от глаз большинства туристов, расскажем вам их любопытную историю и легенды.
Отправимся в места, скрытые от глаз большинства туристов, расскажем вам их любопытную историю и легенды.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Заброшенная Башня, ранее действующая водонасосная станция
- Усадьба Щёлоковых и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О главных местах по маршруту
Неподалёку от центра города находится мрачная, изъеденная временем башня, которая является любимой локацией для фотосессий в готическом стиле, памятником исторического значения и просто интересным местом для любителей изучать старинные разрушенные здания –Куйбышевская водокачка. Именно туда мы сперва с вами отправимся.
Башня — это некогда действующая водонасосная станция, которая была построена в 1880 году и считалась одной из самых современных на тот момент в плане технологий. В рабочем состоянии она находилась целый век до 1988 года. После распада СССР здание признали объектом культурного наследия, но это ему не помогло: долгие годы башня медленно разрушалась и разворовывалась.
Усадьба Щёлоковых — одно из самых красивых и одновременно печальных мест Нижнего Новгорода. Здание было построено в начале XIX века и сменило нескольких владельцев. В настоящий момент усадьба находится в аварийном состоянии. Особняк окружён заброшенным садом, на территории которого растут вековые дубы.
Суббота и воскресенье, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица СтуденаяЗавершение: Улица Рождественская, Речной вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота и воскресенье, по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании