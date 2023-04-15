О главных местах по маршруту

Неподалёку от центра города находится мрачная, изъеденная временем башня, которая является любимой локацией для фотосессий в готическом стиле, памятником исторического значения и просто интересным местом для любителей изучать старинные разрушенные здания –Куйбышевская водокачка. Именно туда мы сперва с вами отправимся.

Башня — это некогда действующая водонасосная станция, которая была построена в 1880 году и считалась одной из самых современных на тот момент в плане технологий. В рабочем состоянии она находилась целый век до 1988 года. После распада СССР здание признали объектом культурного наследия, но это ему не помогло: долгие годы башня медленно разрушалась и разворовывалась.

Усадьба Щёлоковых — одно из самых красивых и одновременно печальных мест Нижнего Новгорода. Здание было построено в начале XIX века и сменило нескольких владельцев. В настоящий момент усадьба находится в аварийном состоянии. Особняк окружён заброшенным садом, на территории которого растут вековые дубы.