В XIX веке этот город 🏙️ называли «Третьей столицей», здесь проходила известная на всю Россию Нижегородская ярмарка. Но гораздо раньше он был основан только для оборонительных целей, и для этого необходима была надежная крепость — Нижегородский кремль. Что вас ждёт:• Когда и почему появилась крепость и что происходило за стенами старой кремлевской стены?

Какими легендами окружена история 📖 строительства башен?

Кто из знаменитых писателей посещал это место, и какой император застрял в своей карете в грязи?

И ещё много вопросов, на которые вы сможете получить ответы, и просто насладиться прекрасными видами старой крепости и слияния двух великих рек.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.