В XIX веке этот город 🏙️ называли «Третьей столицей», здесь проходила известная на всю Россию Нижегородская ярмарка. Но гораздо раньше он был основан только для оборонительных целей, и для этого необходима была надежная крепость — Нижегородский кремль. Что вас ждёт:• Когда и почему появилась крепость и что происходило за стенами старой кремлевской стены?
Какими легендами окружена история 📖 строительства башен?
Кто из знаменитых писателей посещал это место, и какой император застрял в своей карете в грязи?
И ещё много вопросов, на которые вы сможете получить ответы, и просто насладиться прекрасными видами старой крепости и слияния двух великих рек.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 пл. Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Нижегородский кремль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.