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Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Нижнего Новгорода
Эта самостоятельная квест-экскурсия будет особенно интересна тем, кто приехал в Нижний Новгород в первый раз, для детей и их родителей!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля
Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля

Что вы увидите

  • Нижегородский кремль
В XIX веке этот город 🏙️ называли «Третьей столицей», здесь проходила известная на всю Россию Нижегородская ярмарка. Но гораздо раньше он был основан только для оборонительных целей, и для этого необходима была надежная крепость — Нижегородский кремль. Что вас ждёт:• Когда и почему появилась крепость и что происходило за стенами старой кремлевской стены?
  • Какими легендами окружена история 📖 строительства башен?
  • Кто из знаменитых писателей посещал это место, и какой император застрял в своей карете в грязи?
  • И ещё много вопросов, на которые вы сможете получить ответы, и просто насладиться прекрасными видами старой крепости и слияния двух великих рек.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
  • Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 пл. Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Нижегородский кремль
Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля
Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля
Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля
Экскурсия с приложением: История Нижегородского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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