Что вас ждёт:На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Нижегородским Метрополитеном, с его особенностями, и неповторимыми конструктивными и архитектурными решениями. Спуститесь под землю, чтобы узнать его захватывающую историю 📖, его секреты и невероятные истории!

На экскурсии вы узнаете историю создания станций Нижегородского метрополитена;

Осмотрите мозаики и стеллы;

Узнаете про пути и развязки;

и многое другое.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;

Вы не зависите от гида или группы.