Что вас ждёт:На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Нижегородским Метрополитеном, с его особенностями, и неповторимыми конструктивными и архитектурными решениями. Спуститесь под землю, чтобы узнать его захватывающую историю 📖, его секреты и невероятные истории!
На экскурсии вы узнаете историю создания станций Нижегородского метрополитена;
Осмотрите мозаики и стеллы;
Узнаете про пути и развязки;
и многое другое.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Вы не зависите от гида или группы.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало и место завершения
🚩 метро Горьковская, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.