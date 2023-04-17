Подробнее:

Мы отправимся в полное ярких эмоций путешествие мимо больших песочных карьеров. У вас будет чувство, будто вы попали на юг нашей страны, такие завораживающие пейзаж встретятся нам на пути.

По прибытию на место, прогуляемся по Ичалковскому бору, увидим большие карстовые провалы, удивительные пещеры, похожие на древние сооружения. В некоторых из них даже есть озера!

А еще мы сделаем привал и угостимся настоящим живым хлебом без дрожжей, на закваске, и выпьем ароматного чая со сладостями.

Важно знать:

Необходимо взять с собой фонарики, надеть удобную обувь и спортивную одежду.