Ичалковский бор – очень интересное, таинственное и сакральное место, наполненное живительной энергией. Мы отправимся с вами в эти места на исследование загадочных пещер.
Покажем вам Ледяную, Тёплую, Безымянную пещеру и оставим записки с сокровенными желаниями в Студенческой. Вооружитесь камерами, ведь такое величие природы обидно не запечатлеть!
Покажем вам Ледяную, Тёплую, Безымянную пещеру и оставим записки с сокровенными желаниями в Студенческой. Вооружитесь камерами, ведь такое величие природы обидно не запечатлеть!
Что вас ожидает:
- Ичкаловские пещеры
- Глубокие карстовые провалы
- Чудесный лес с большой разновидностью растений и деревьев, некоторые из которых занесены в Красную книгу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
Мы отправимся в полное ярких эмоций путешествие мимо больших песочных карьеров. У вас будет чувство, будто вы попали на юг нашей страны, такие завораживающие пейзаж встретятся нам на пути.
По прибытию на место, прогуляемся по Ичалковскому бору, увидим большие карстовые провалы, удивительные пещеры, похожие на древние сооружения. В некоторых из них даже есть озера!
А еще мы сделаем привал и угостимся настоящим живым хлебом без дрожжей, на закваске, и выпьем ароматного чая со сладостями.
Важно знать:
Необходимо взять с собой фонарики, надеть удобную обувь и спортивную одежду.
Воскресенье 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Сладкие угощения и хлеб на живой закваске
- Что не входит
- Еда
- Чай
- Вода
- Место начала и завершения?
- Улица Героя Юрия Смирнова, 12, Нижний Новгород
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Пещеры
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
12 часов
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Окунуться в мир дворянской усадьбы, изучить народные промыслы и найти природные аномалии
17 апр
19 апр
20 апр
21 апр
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
на площади Ленина
22 апр
30 апр
7 мая
13 мая
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое Болдино и четыре дворянские усадьбы
Площадь Свободы, 4
17 апр
19 апр
20 апр
21 апр
15 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании