8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца

Олег
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Олег – ваш гид
Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья.

Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.
7100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Нижний Новгород
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия

Что вас ожидает

Русская Финляндия
Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб
Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды
«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк
После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсия по конному клубу, небольшая верховая прогулка, чаепитие.
  • В программе предусмотрено время на обед (30 — 35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
  • Выезд из Нижнего Новгорода или из Городца.
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нижний Новгород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Очень интересные места, прекрасные комментарии, всё чётко организовано. Безупречное соответствие ожиданиям.
11 ноября 2019
Была на экскурсии Городецкий край-русская Финляндия. Специально заказывала индивидуальную экскурсию, мне очень нравится такой формат. Олег встретил нас утром, точно в то время, которое обговаривали. Он очень много знает о Новгороде и Новгородской области. Все заявленные места мы посетили, с интересными и подробными рассказами о каждом из них. Экскурсия очень понравилась, все было на высоте! Спасибо Вам, Олег! Однозначно, буду рекоммендовать друзьям!
28 октября 2019
Отличный вариант экскурсии выходного дня на Нижегородской земле, всем рекомендую!
20 августа 2019
Очень понравилась экскурсия "Городецкий край - русская Финляндия".
Наш гид Олег провел ее в хорошем качестве, сочетая интересный,
содержательный рассказ о Заволжском крае и его людях с непринужденной,
доброжелательной формой экскурсии, благодаря чему мы не только узнали
много нового и интересного, но и прекрасно отдохнули.
Чувствуется большая любовь Олега к своему краю и высокий профессионализм.
Большое ему спасибо! Будем рекомендовать этого гида друзьям и знакомым.
6 августа 2019
С утра шёл дождь. Настроение было не экскурсионное. Ровно в 9 часов, как было заранее оговорено, за нами заехал Олег. По пути экскурсовод много и интересно рассказывал.
В начале посетили конно-спортивную базу ,,Ярцево".Катались на лошедях. Посмотрели коз, которых держат на ферме. Дальше посетили источник. Сама экскурсия по Городцу прошла интересно и поучительно. Многое узнали об истории этого города. На обратном пути заехали на местный пляж, смотрели "Большую Волгу" т. е. Горьковское водохранилище. Еще посетили санаторий. Смотрели в пруду рыб и прогулялись по парку .
Хотя в этот день несколько раз начинался дождь, экскурсия прошла очень интересно и замечательно. Олег всю дорогу интересно и познавательно рассказывал. Подробно отвечал на все дополнительные вопросы. Вообщем экскурсия очень понравилась взрослым и ребенку.
28 июля 2019
Побывала на данной экскурсии вместе с двумя детьми 11 лет. Я и дети остались очень довольны, на мой взгляд, оптимальное сочетание познавательной информации о Нижегородском крае и развлечений для детей, особенно им понравилась прогулка на лошадях в конном клубе и мастер класс по изготовлению пряников в Городце, хотя мастер класс изначально в программу не входил, Олег договорился о его проведении и вообще очень внимательно относился к нашим пожеланиям на протяжении всей поездки. Нам поездка очень понравилась!
11 июня 2019
Прекрасно провели день. Грамотно составлен план экскурсии, есть и исторические объекты, и прекрасные виды, и отлично пообщались с животными на ферме. Очень разносторонне, от этого не устаешь, несмотря на длительность экскурсии. Спасибо Олегу за отлично проведенный день!
6 мая 2019
Экскурсия прошла на ура! Интересный материал, динамично , в дружелюбной атмосфере. Олег прекрасный рассказчик, интеллигентный , приятный человек, увлеченный и профессиональный, время пролетело незаметно, хотя экскурсия на целый день.
Очень советую съездить в конный клуб Курцево. Особенно тем, кто любит животных. Это маленький рай - познакомитесь с разными породами лошадей, все чисто, ухожено, мы познакомились с администратором Викой - очень милая и доброжелательная. Там также есть коровник с на редкость чистыми коровами и своя сыроварня, кстати там можно купить сыр, он оказался очень вкусным. Сам же городок Городец, центр городецкого района, прекрасно сохранен, небольшие уютные домики , украшенные резьбой, обязательно пообедайте в Блинной - там сами владельцы делают вкуснейшие блины при вас , Олег покажет этот ресторанчик! словом, мы провели чудесный день, и огромное спасибо Олегу!

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