Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу

Есть такое местечко на севере Нижегородской области, куда тянет усталого от суеты и бесконечной гонки человека

Есть такое местечко на севере Нижегородской области, куда тянет усталого от суеты и бесконечной гонки человека.

Это музейно-туристический комплекс «Кирилловская Усадьба», которая расположилась на берегу живописной реки Уста в селе Кириллово Краснобаковского района.
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Хаски-тур из Нижнего Новгорода / Поездка к собакам Хаски в Кирилловскую Усадьбу
Ближайшие даты:
24
дек
25
дек
2
янв
4
янв
6
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Старинное село Кириллово
  • Музейно-туристический комплекс «Кирилловская Усадьба»
  • Питомник сибирских собак хаски
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие из Нижнего Новгорода на автобусе для взрослых и детей 2022-2023 в музейно-туристический комплекс «Кирилловская Усадьба». Незабываемый отдых на свежем воздухе.
  • Кто-то приезжает сюда за общением с хаски. Здесь их 14.
  • Кто-то приезжает, потому что рекомендовали. Только в 2022 году здесь побывало уже более 1800 человек. Все в восторге.
  • Кто-то соскучился по тишине, деревенским щам из печи и чаю из самовара.
  • Кому-то хочется прогуляться по волшебному лесу, перезагрузиться.
  • Кто-то едет за шикарными фотографиями.
  • Но ВСЕ уезжают в состоянии счастья.
  • Мы приглашаем вас в гости. Семьей, с друзьями, со второй половинкой. Мы бережно сохраняем для вас культуру, традиции и атмосферу русской деревни.
  • Устраиваем корпоративные и школьные заезды, а также есть групповые в определенные даты.

Декабрь: 18, 30 Январь: 2, 4, 6, 22, 29 Февраль: 12, 23 Март: 7, 26

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Питание и напитки
  • Развлекательная программа
  • Тюбинг
  • Дог-трекинг
  • Лесной квест
  • Фотосессия
  • Фоторепортаж
  • Общение с хаски
  • Катания на вездеходе
  • Гид
  • Инструктор
Что не входит
  • Есть возможность на месте приобрести сувенирную продукцию и продукты деревенского проиводства
Место начала и завершения?
пл. Ленина, Нижний Новгород (рядом с памятником)
Когда и сколько длится?
Когда: Декабрь: 18, 30 Январь: 2, 4, 6, 22, 29 Февраль: 12, 23 Март: 7, 26
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обязательно предварительное бронирование и оплата места на желаемую дату. Возможна организация корпоративных заездов
  • Дней рождения
  • Школьных экскурсий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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