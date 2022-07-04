Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде

Приглашаем насладиться прекрасным видом на Волжские просторы

4.7
3 отзыва
Приглашаем насладиться прекрасным видом на Волжские просторы из Нижнего Новгорода. В этом туре мы познакомимся с достопримечательностями города и проедем по историческим улочкам.

А изюминкой станет посещение необыкновенной фабрики «Ариель», где рождается стеклянная игрушка, завоевавшая большую популярность в Европейских странах.
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
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Что вас ожидает 🤩

Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Совершим прогулку по Нижегородскому Кремлю, который за всю историю существования ни разу не был захвачен
Красота и величие старинного города
Красота и величие старинного города
Главные улицы города похожи на настоящий музей – завораживающая архитектура, множество скульптур и арт-объектов
Хрупкое искусство
Хрупкое искусство
Окунемся в мир фабрики стеклянной игрушки. Нас ждет познавательный мастер-класс и сувениры

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Экскурсия «Хрупкое искусство»

Завтрак в гостинице

09:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Во время экскурсии вас ожидает знакомство с уникальными Европейскими традициями, бережно сохраненными и продолженными в Нижнем Новгороде.

Вы своими глазами увидите, как на фабрике «Ариель» рождается стеклянная игрушка, завоевавшая большую популярность в Европейских странах.

Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью.

Каждый из них – настоящий красочный мир, расписанный с любовью.

Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи стеклянного изделия, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.

Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами изделия в магазине фабрики.

После знакомства с мастерством искусных стеклодувов, вы посетите галерею «Хрупкие мечты» – самую крупную в Европе коллекцию фарфоровых кукол известного на весь мир немецкого дизайнера.

Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.

У них светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и настоящие мягкие волосы.

Они – те самые принцессы, одной из которых мечтает стать каждая девочка.

Здесь можно полюбоваться на свою мечту, увидев её воплощение.

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.

14:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Хрупкое искусство»Экскурсия «Хрупкое искусство»Экскурсия «Хрупкое искусство»
3 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская, свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты17 30013 90013 100
Ibis 3* праздничные даты20 30016 10015 100
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* обычные даты22 30017 40015 900
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* праздничные даты27 30021 90020 400

Праздничными заездами являются: 05.03.21 – 08.03.21, 01.05.22 – 10.05.22, 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.

Варианты проживания

Отель Ibis

2 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Е
4 июля 2022
Все организовано без нареканий, поездка понравилась
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!

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