Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Знакомство с Муромом Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов. По приезде вас ожидает обзорная экскурсия: вы прогуляетесь 👣 по зеленым улицам, полюбуетесь видами на Оку с набережной. А еще посетите главные монастыри города:
В Троицком женском монастыре вы увидите главный собор и колокольню, услышите о святых праведных Петре и Февронии, помогающих в семейных делах, и сможете приложиться к их мощам.
В Благовещенском мужском монастыре мы поговорим о его основателе — Иване Грозном — и осмотрим каменные стены и башни.
Спасский монастырь — один из самых древних в северо-восточной Руси — впечатлит не только своим возрастом, но и прекрасной храмовой архитектурой.
В гости к Илье Муромцу После мы отправимся в село Карачарово: именно здесь, согласно преданиям, родился знаменитый богатырь Илья Муромец. Мы вспомним сюжеты русских былин, поговорим об их символизме — а еще посетим святой источник: вдруг и вы, испив целебной воды, станете богатырем? 😉
Организационные детали
Дорога до Мурома занимает около 3 часов (180 км)
Отдельно оплачивается обед (по желанию; для обеда у вас будет свободное время)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!