История КремляВо время экскурсии 🧭 мы с вами обойдем вокруг Кремля. Узнаем о том каким он был в древности. Каким стал позже.

Что сознательно изменялось городскими властями, какие ошибки были допущены при проектировании и строительстве, какие разрушения были получены в следствии не надлежащей эксплуатации, и не своевременного ремонта. Какие аварии происходили с конструкциями стен и башен. А так же как когда и кем восстанавливался Кремль. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.