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Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль

Егоров
Егоров – Гид из Нижнего Новгорода
Во время экскурсии 🧭 мы с вами обойдем вокруг всего Кремля.

Вы узнаете о том, каким он был в древности, а каким стал позже.

Услышите истории 📖 о том, что сознательно изменялось городскими властями, какие ошибки были допущены при проектировании и строительстве Кремля, какие разрушения были получены вследствие ненадлежащей эксплуатации и несвоевременного ремонта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль
Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль

Что вы увидите

  • Нижегородский Кремль
История КремляВо время экскурсии 🧭 мы с вами обойдем вокруг Кремля. Узнаем о том каким он был в древности. Каким стал позже.
Что сознательно изменялось городскими властями, какие ошибки были допущены при проектировании и строительстве, какие разрушения были получены в следствии не надлежащей эксплуатации, и не своевременного ремонта. Какие аварии происходили с конструкциями стен и башен. А так же как когда и кем восстанавливался Кремль. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Георгиевская башня кремля (Кремль 4Б)
Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль
Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль
Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль
Как когда и почему разрушался Нижегородский Кремль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Егоров
Егоров
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