в пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 14:00

В Нижнем Новгороде — щедром ярмарочном городе — Рождество всегда проходило с особым размахом. Здесь есть на что посмотреть и гостям, и завсегдатаям! На групповой экскурсии вы увидите, как на Большой Покровской взмывают ввысь золотистые ангелы и жар-птицы. Загадаете желание у башен кремля. А ещё услышите о местах, где творились настоящие новогодние чудеса.

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Описание

Что вас ожидает

Старый добрый Нижний

Рождество в Нижнем Новгороде — каким оно было 100 лет назад? Как и в наши дни, улицы зажигались яркими огнями и превращались в новогодний торг. Взрослые наряжались медведями и разъезжали в санях по знакомым, колядовали и ходили в театр на особый репертуар. Дети же с нетерпением ждали похода на елку — там их встречал добрый волшебник родом из этих мест (и это не Дед Мороз!). О том, чем еще славилось Рождество в Нижнем, вы услышите на пешеходной экскурсии по центральным улицам города и кремлю.

В поисках чуда

В группе до 20 человек вы побываете в самых новогодних местах Нижнего Новгорода:

Отыщете кондитерские на Большой Покровской, где было принято покупать сладости и фрукты;

Представите себя гостями Деда Мороза возле нарядного здания Центрального Банка, похожего на терем;

Пройдете по излюбленным местам народных гуляний — скверу Свердлова и площади Минина и Пожарского;

Выясните, где в старину катались на коньках и выбирали подарки;

Откроете для себя традицию нижегородских «горьковских елок» — благотворительных праздников для самых бедных и обездоленных детей;

Зайдете в кремль и полюбуетесь новогодним городом с самой эффектной смотровой площадки города.

Организационные детали