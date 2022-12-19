в пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 14:00

Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю

Попасть в эпицентр праздника и узнать о добрых традициях купцов и меценатов

В Нижнем Новгороде — щедром ярмарочном городе — Рождество всегда проходило с особым размахом.

Здесь есть на что посмотреть и гостям, и завсегдатаям! На групповой экскурсии вы увидите, как на Большой Покровской взмывают ввысь золотистые ангелы и жар-птицы. Загадаете желание у башен кремля. А ещё услышите о местах, где творились настоящие новогодние чудеса.
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Как Рождество в Нижнем справляли: семейная групповая прогулка по центру и кремлю
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Старый добрый Нижний

Рождество в Нижнем Новгороде — каким оно было 100 лет назад? Как и в наши дни, улицы зажигались яркими огнями и превращались в новогодний торг. Взрослые наряжались медведями и разъезжали в санях по знакомым, колядовали и ходили в театр на особый репертуар. Дети же с нетерпением ждали похода на елку — там их встречал добрый волшебник родом из этих мест (и это не Дед Мороз!). О том, чем еще славилось Рождество в Нижнем, вы услышите на пешеходной экскурсии по центральным улицам города и кремлю.

В поисках чуда

В группе до 20 человек вы побываете в самых новогодних местах Нижнего Новгорода:

  • Отыщете кондитерские на Большой Покровской, где было принято покупать сладости и фрукты;
  • Представите себя гостями Деда Мороза возле нарядного здания Центрального Банка, похожего на терем;
  • Пройдете по излюбленным местам народных гуляний — скверу Свердлова и площади Минина и Пожарского;
  • Выясните, где в старину катались на коньках и выбирали подарки;
  • Откроете для себя традицию нижегородских «горьковских елок» — благотворительных праздников для самых бедных и обездоленных детей;
  • Зайдете в кремль и полюбуетесь новогодним городом с самой эффектной смотровой площадки города.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде: будем много гулять на улице
  • Экскурсия рекомендуется для детей от 8–9 лет (малышам может быть сложно и непонятно)

в пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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