в пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 14:00

Рождество в Нижнем Новгороде — каким оно было 100 лет назад? Как и в наши дни, улицы зажигались яркими огнями и превращались в новогодний торг. Взрослые наряжались медведями и разъезжали в санях по знакомым, колядовали и ходили в театр на особый репертуар. Дети же с нетерпением ждали похода на елку — там их встречал добрый волшебник родом из этих мест (и это не Дед Мороз!). О том, чем еще славилось Рождество в Нижнем, вы услышите на пешеходной экскурсии по центральным улицам города и кремлю.
В группе до 20 человек вы побываете в самых новогодних местах Нижнего Новгорода: