Ощутить драйв от поездки на мотоцикле 🛵 и совместить это с экскурсией!?
Что может быть интереснее и увлекательней. ⠀
В вашем распоряжении на время экскурсии 🧭 будет Мотоцикл, интересные истории 📖, лучшие панорамы и пилот с большим опытом вождения мотоцикла и тысячами километров за спиной!
Вам не придется ходить по городу пешком, чтобы увидеть все самые завораживающие виды города. Во время остановок вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 и узнать самые интересные факты про город 🏙️ такой необычной экскурсии вы получите самые незабываемые ощущения и воспоминания.
Есть тут любители мотоциклов? Едем на Экскурсию?
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
все включено
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 речной вокзал
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