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Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?

Ариадна Г.
Ариадна Г. – Гид из Нижнего Новгорода
Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🔭Обзорная

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?
Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?

Что вы увидите

  • самые красивые панорамы города
Ощутить драйв от поездки на мотоцикле 🛵 и совместить это с экскурсией!?
Что может быть интереснее и увлекательней. ⠀
В вашем распоряжении на время экскурсии 🧭 будет Мотоцикл, интересные истории 📖, лучшие панорамы и пилот с большим опытом вождения мотоцикла и тысячами километров за спиной!
Вам не придется ходить по городу пешком, чтобы увидеть все самые завораживающие виды города. Во время остановок вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 и узнать самые интересные факты про город 🏙️ такой необычной экскурсии вы получите самые незабываемые ощущения и воспоминания.
Есть тут любители мотоциклов? Едем на Экскурсию?
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • все включено
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 речной вокзал
Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?
Как вам идея - ощутить адреналин и драйв от поездки на мотоцикле и при этом узнать город?

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ариадна Г.
Ариадна Г.
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