Ощутить драйв от поездки на мотоцикле 🛵 и совместить это с экскурсией!?

Что может быть интереснее и увлекательней. ⠀

В вашем распоряжении на время экскурсии 🧭 будет Мотоцикл, интересные истории 📖, лучшие панорамы и пилот с большим опытом вождения мотоцикла и тысячами километров за спиной!

Вам не придется ходить по городу пешком, чтобы увидеть все самые завораживающие виды города. Во время остановок вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 и узнать самые интересные факты про город 🏙️ такой необычной экскурсии вы получите самые незабываемые ощущения и воспоминания.

Есть тут любители мотоциклов? Едем на Экскурсию?