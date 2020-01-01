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Казань экскурсионная + Аквапарк

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Казань экскурсионная + Аквапарк
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 31 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Казань экскурсионная + Аквапарк
Казань экскурсионная + Аквапарк

Что вы увидите

  • Раифский монастырь
  • Казань
День 1
Отправление 21:45 из г. Дзержинск, от Северных ворот, 23:00 г. Н. Новгород, от пл. Ленина, памятник Ленину, 23:40 г. Кстово, от Автостанции. Посадка в автобус. Переезд в Казань. Ориентировочное время в пути 6 часов (390 км).
День 2
06:30. Прибытие в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Время для отдыха.
07:00. Экскурсия ⛳ по Раифскому Богородицкому мужскому монастырю. В ходе экскурсии 🧭, которую проводит один из послушников монастыря, вы услышите интересный рассказ об истории 📖 возникновения обители и о секрете Раифского озера. Вы посетите Грузинский Собор, в котором хранится икона Грузинской Божьей Матери – одной из самых почитаемых православных реликвий. Также на территории православного комплекса расположены Троицкий Собор, церковь ⛪ во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. Не забудьте бутылки под святую воду!
Переезд в Казань, город 🏙️, где Восток переплетается с Западом, где призыв муэдзина звучит рядом со звоном православных колоколов.
09:00. Аквапарк «Ривьера» - посещение аквапарка туристами по тарифу «Безлимитный» до отправления автобуса в 21:30.
Обзорная экскурсия по Казани с осмотром главных достопримечательностей: жемчужины города – Казанского Кремля. Здесь Вы увидите самую красивую мечеть города Кул-Шариф, падающую Башню Сююмбике, занимающую по углу "падения" третье место в мире, а также места захоронения казанских ханов. Вы побываете в Богородицком монастыре, неразрывно связанным с обретением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери; услышите рассказ о загадках озера Кабан; познакомитесь со Старой татарской слободой и современным комплексом «Родная деревня», мечетями и православными храмами, а также вы увидите самый высокий мост в Казани – Мост Миллениум. Кроме того вы сможете увидеть «Казань после Универсиады» с осмотром новых спортивных объектов (деревня Универсиады, дворец водных видов спорта, Футбольный стадион 🏟️ "KAZANARENA")
13:00. Обед в кафе.
14:30. Аквапарк «Ривьера» - запускаем в заплыв туристов по программам «Аквапарк 4 часа» и «Аквапарк 7 часов»
Едем в аквапарк «Ривьера» — крупнейший в России и один из самых больших в Европе. Более 50 различных аттракционовсозданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и целительную силу воды! Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка: джакузи, турецкая баня, финская сауна. Летняя зона аквапарка «Ривьера» с каскадами подогреваемых бассейнов расположена под открытым небом. Многочисленные бассейны с подогреваемой водой, удобные шезлонги, множество аттракционов 🎡 на свежем воздухе позволят почувствовать себя туристами Средиземноморья. Маленькие посетители аквапарка покорят вершины веселых детских аттракционов и настоящий пиратский форт с водяными пушками и безопасными горками.

Примечания:

  • -Превышение оплаченного времени оплачивается 8 руб. /мин.
-Дети до 16 лет в составе экскурсионной группы допускаются только в сопровождении взрослых лиц в возрасте от 18 лет и старше. -В аквапарке полотенца не выдаются, необходимо привозить полотенца с собой!
Свободное время до отправления автобуса.
Пешеходная экскурсия "Казанский Арбат" по историческому центру города -улице Баумана (для тех, кто не посещает аквапарк). В ходе экскурсии вас ждет колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, Драматический театр, копия роскошной кареты, на которой передвигалась Екатерина 2.
Посещение музея «Татарская слобода» (для тех, кто не посещает аквапарк). Залы музея Старо-татарской слободы созданы в соответствии с национальными традициями. Их убранство поражает точностью передачи основных деталей и одновременно удивляет сочетанием с современностью. В Казани еще не было столь важной достопримечательности 🏛️, где на 250 квадратных метрах удалось бы собрать большое количество важных деталей. (за доп. плату 400 рублей с человека).
Музей разделен на 5 залов. Каждый из них таит в себе огромный объем информации, хотя их главной особенностью все-таки остается национальное убранство.
Кроме того, музей 🖼 оснащен современными технологиями, что сделает экскурсию еще интересней. Так, Вы сможете примерить виртуальный татарский костюм, пролистаете страницы истории на тач-скринах, покатайтесь на традиционных санях в виртуальных очках и многое другое. В дополнение Вас ждет чаепитие с национальными сладостями.
21:30. Посещение фирменного гипермаркета «Бехетле», где можно купить национальную татарскую выпечку, «Чак-чак» и многое другое…
23:00. Отправление из Казани.
День 3
05:30. Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород
Что входит
  • Проезд автобусом туристического класса
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание (кроме тарифа «Аквапарк Безлимит»)
  • Обед (кроме тарифа «Аквапарк Безлимит»)
  • Посещение аквапарка «Ривьера» по выбранному тарифу (кроме тарифа «Без аквапарка»).
  • Страховка от ДТП.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
    Казань экскурсионная + Аквапарк
    Казань экскурсионная + Аквапарк
    Казань экскурсионная + Аквапарк

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    НижегородИнТур
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