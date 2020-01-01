Обзорная экскурсия ⛳ по КазаниОсмотр главных достопримечательностей: жемчужины города — Казанского Кремля. Здесь вы увидите самую красивую мечеть города Кул-Шариф, падающую Башню Сююмбике, занимающую по углу «падения» третье место в мире, а также места захоронения казанских ханов. Вы побываете в Богородицком монастыре, неразрывно связанным с обретением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Услышите рассказ о загадках озера Кабан. Познакомитесь со Старой татарской слободой и современным комплексом «Родная деревня», мечетями и православными храмами, а также вы увидите самый высокий мост в Казани — Мост Миллениум.

На территории Казанского Кремля, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат»Экскурсия по историческому центру города — улице Баумана (для тех, кто не посещает аквапарк). В ходе экскурсии 🧭 вас ждёт колокольня и церковь ⛪ Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, Драматический театр, копия роскошной кареты, на которой передвигалась Екатерина II. Осмотр «Храма Всех Религий»Это необычное здание сам архитектор Ильдар Ханов — называет Вселенским храмом. Это уникальное сооружение, в котором чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. Правда, никаких обрядов здесь не проводится, потому что это не действующий храм, а просто здание, внутри похожее на жилой дом. Обзорная экскурсия и посещение музея истории 📖 СвияжскаНа «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 г. и весной в 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько церквей и монастырей.

В ходе экскурсии вы увидите: