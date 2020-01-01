Казанский кремль, Мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, Президентский Дворец, падающую Башню Сююмбике, улицу Баумана
национальный комплекс "Туган Авылым", остров Свияжск, Храм всех религий
Обзорная экскурсия ⛳ по КазаниОсмотр главных достопримечательностей: жемчужины города — Казанского Кремля. Здесь вы увидите самую красивую мечеть города Кул-Шариф, падающую Башню Сююмбике, занимающую по углу «падения» третье место в мире, а также места захоронения казанских ханов. Вы побываете в Богородицком монастыре, неразрывно связанным с обретением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Услышите рассказ о загадках озера Кабан. Познакомитесь со Старой татарской слободой и современным комплексом «Родная деревня», мечетями и православными храмами, а также вы увидите самый высокий мост в Казани — Мост Миллениум.
На территории Казанского Кремля, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат»Экскурсия по историческому центру города — улице Баумана (для тех, кто не посещает аквапарк). В ходе экскурсии 🧭 вас ждёт колокольня и церковь ⛪ Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, Драматический театр, копия роскошной кареты, на которой передвигалась Екатерина II. Осмотр «Храма Всех Религий»Это необычное здание сам архитектор Ильдар Ханов — называет Вселенским храмом. Это уникальное сооружение, в котором чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. Правда, никаких обрядов здесь не проводится, потому что это не действующий храм, а просто здание, внутри похожее на жилой дом. Обзорная экскурсия и посещение музея истории 📖 СвияжскаНа «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 г. и весной в 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько церквей и монастырей.
В ходе экскурсии вы увидите:
Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI–XVI веков, включённый в список Всемирного наследия Юнеско;
Бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного и Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле;
Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с внешним осмотром архитектурного ансамбля;
Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры 🎁, мастера – ремесленники;
Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.
Что входит
Проезд на автобусе туристического класса
Сопровождение по маршруту
Проживание: 1 ночи в гостинице 3*
Питание: 1 завтрак, 1 обед
Экскурсионное обслуживание по программе:
Экскурсия по Раифскому Богородицкому мужскому монастырю
Автобусная экскурсия по Казани
Посещение православного мужского монастыря
Посещение казанского кремля с экскурсией
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат»
Осмотр «Храма Всех Религий»
Экскурсия по Свияжску
Входные билеты в музеи по программе
Услуги гида 2 дня
Страховка от ДТП.
Что не входит
Музеи не заявленные в программе
Обед в 2 день 400 рублей
Ужины.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, памятник Ленину
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.