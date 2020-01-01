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Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Автобусный тур в Казань с посещением острова — града Свияжска, будет сопровождать приятным удивлением, начиная с расположения в междуречье, на разливах Волги и Свияги, град поражает красотой и величием.

Так же вы полюбуетесь панорамой правого, высокого берега Волги, который открывается со смотровой площадки храма.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌓Двухдневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 41 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 6 450 ₽ за человека

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Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов
Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов

Что вы увидите

  • Казанский кремль, Мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, Президентский Дворец, падающую Башню Сююмбике, улицу Баумана
  • национальный комплекс "Туган Авылым", остров Свияжск, Храм всех религий
Обзорная экскурсия ⛳ по КазаниОсмотр главных достопримечательностей: жемчужины города — Казанского Кремля. Здесь вы увидите самую красивую мечеть города Кул-Шариф, падающую Башню Сююмбике, занимающую по углу «падения» третье место в мире, а также места захоронения казанских ханов. Вы побываете в Богородицком монастыре, неразрывно связанным с обретением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Услышите рассказ о загадках озера Кабан. Познакомитесь со Старой татарской слободой и современным комплексом «Родная деревня», мечетями и православными храмами, а также вы увидите самый высокий мост в Казани — Мост Миллениум.

На территории Казанского Кремля, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
  • Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
  • Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат»Экскурсия по историческому центру города — улице Баумана (для тех, кто не посещает аквапарк). В ходе экскурсии 🧭 вас ждёт колокольня и церковь ⛪ Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание национального банка, Драматический театр, копия роскошной кареты, на которой передвигалась Екатерина II. Осмотр «Храма Всех Религий»Это необычное здание сам архитектор Ильдар Ханов — называет Вселенским храмом. Это уникальное сооружение, в котором чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. Правда, никаких обрядов здесь не проводится, потому что это не действующий храм, а просто здание, внутри похожее на жилой дом. Обзорная экскурсия и посещение музея истории 📖 СвияжскаНа «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 г. и весной в 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько церквей и монастырей.

В ходе экскурсии вы увидите:

  • Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI–XVI веков, включённый в список Всемирного наследия Юнеско;
  • Бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного и Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле;
  • Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с внешним осмотром архитектурного ансамбля;
  • Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры 🎁, мастера – ремесленники;
  • Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.
Что входит
  • Проезд на автобусе туристического класса
  • Сопровождение по маршруту
  • Проживание: 1 ночи в гостинице 3*
  • Питание: 1 завтрак, 1 обед
  • Экскурсионное обслуживание по программе:
  • Экскурсия по Раифскому Богородицкому мужскому монастырю
  • Автобусная экскурсия по Казани
  • Посещение православного мужского монастыря
  • Посещение казанского кремля с экскурсией
  • Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат»
  • Осмотр «Храма Всех Религий»
  • Экскурсия по Свияжску
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Услуги гида 2 дня
  • Страховка от ДТП.
Что не входит
  • Музеи не заявленные в программе
  • Обед в 2 день 400 рублей
  • Ужины.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, памятник Ленину
Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов
Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов
Казань+Свияжск 2 дня \ 1 ночь на автобусе без ночных переездов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
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