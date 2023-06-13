Изучить архитектуру, узнать о жизни купцов и увидеть Ренуара и Кандинского в оригинале
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Что вас ожидает
Усадьба купцов Рукавишниковых
Начнём с дома купцов и крупных промышленников Рукавишниковых — самого богатого в Нижнем Новгороде 19 — начала 20 веков. Сейчас в нём находится историко-архитектурный музей-заповедник. Вы узнаете историю купеческой семьи и тайны постройки, увидите интерьеры бального зала, столовой и других комнат дома, посетите выставку декоративно-прикладного и ювелирного искусств.
Нижегородский государственный художественный музей
1️⃣ Особняк купца Дмитрий Сиротника. В этом здании хранятся коллекции западноевропейского искусства Нижегородского художественного музея и дворянских имений, например Шереметева и Орлова-Давыдова. Вы посмотрите работы Ренуара, Эль Греко и других художников. А ещё — важную для нижегородцев картину Маковского «Воззвание Минина».
Уникальность пространства в том, что оно объединяет современные VR-технологии и классическое искусство. Плюс внутри особняка сохранились «аршинные» звёзды на потолке, выполненные по желанию купца, и другие интересные детали.
2️⃣ Дом губернатора. С середины 19 века и до 1917 года здесь находилась резиденция нижегородских губернаторов. А сегодня — коллекция русского искусства от 14–15 веков и до конца 19 века. Вы познакомитесь с творчеством Кустодиева, Айвазовского, Брюллова, Крамского и других художников. И увидите, как были устроены императорские покои и служебное жильё губернатора в Нижегородском кремле.
3️⃣ Здание на площади Минина и Пожарского. В отличие от других зданий на нашем маршруте, здесь располагались не жилые помещения, а торговые лавки. Сейчас внутри выставка «Искусство 20 века. 1900–1920: от символизма к авангарду»: работы Кандинского, Малевича, Родченко, Петрова-Водкина и др. Вы узнаете, как эти произведения попали в Нижний Новгород и какие из них подарил музею писатель Максим Горький.
Организационные детали
- Входные билеты в музеи, кроме усадьбы Рукавишниковых, включены в стоимость
- В усадьбе Рукавишниковых вы присоединитесь к экскурсионной группе. В других музеях экскурсия не предусмотрена, но я обязательно обращу ваше внимание на самые важные экспонаты.
- В зависимости от музея может потребоваться оплата билета гиду
- В Художественный музей можно пройти по семейному билету — 750 рублей, до 5 человек. Можно купить детский билет по «Пушкинской карте». Дети до 7 лет — бесплатно.
- По желанию участников количество музеев можно сократить
- Дополнительно можно заказать экскурсию по другим музеям. Средняя цена часовой экскурсии — 1500 рублей для группы до 10 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Верхне-Волжская набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.