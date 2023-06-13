Приглашаю на экскурсию по самым интересным купеческим особнякам и дворянским домам, в которых сегодня находятся главные музеи Нижнего. Вы не только побываете внутри, но и узнаете, как обустраивались дома и чем прославились их хозяева. Посмотрите старинные интерьеры и увидите полотна известных художников — от Эль Греко до Родченко!

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Описание

Что вас ожидает

Усадьба купцов Рукавишниковых

Начнём с дома купцов и крупных промышленников Рукавишниковых — самого богатого в Нижнем Новгороде 19 — начала 20 веков. Сейчас в нём находится историко-архитектурный музей-заповедник. Вы узнаете историю купеческой семьи и тайны постройки, увидите интерьеры бального зала, столовой и других комнат дома, посетите выставку декоративно-прикладного и ювелирного искусств.

Нижегородский государственный художественный музей

1️⃣ Особняк купца Дмитрий Сиротника. В этом здании хранятся коллекции западноевропейского искусства Нижегородского художественного музея и дворянских имений, например Шереметева и Орлова-Давыдова. Вы посмотрите работы Ренуара, Эль Греко и других художников. А ещё — важную для нижегородцев картину Маковского «Воззвание Минина».

Уникальность пространства в том, что оно объединяет современные VR-технологии и классическое искусство. Плюс внутри особняка сохранились «аршинные» звёзды на потолке, выполненные по желанию купца, и другие интересные детали.

2️⃣ Дом губернатора. С середины 19 века и до 1917 года здесь находилась резиденция нижегородских губернаторов. А сегодня — коллекция русского искусства от 14–15 веков и до конца 19 века. Вы познакомитесь с творчеством Кустодиева, Айвазовского, Брюллова, Крамского и других художников. И увидите, как были устроены императорские покои и служебное жильё губернатора в Нижегородском кремле.

3️⃣ Здание на площади Минина и Пожарского. В отличие от других зданий на нашем маршруте, здесь располагались не жилые помещения, а торговые лавки. Сейчас внутри выставка «Искусство 20 века. 1900–1920: от символизма к авангарду»: работы Кандинского, Малевича, Родченко, Петрова-Водкина и др. Вы узнаете, как эти произведения попали в Нижний Новгород и какие из них подарил музею писатель Максим Горький.

Организационные детали