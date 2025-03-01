Если хотите от души повеселиться, ощутить неповторимую атмосферу настоящей русской зимы и проникнуться очарованием древнего городка, пронизанного дыханием самой истории, поезжайте встречать Масленицу в Суздаль.
Домой вы увезёте массу впечатлений, мешок сувениров и огромный заряд хорошего настроения, которого хватит не на одну неделю.
Домой вы увезёте массу впечатлений, мешок сувениров и огромный заряд хорошего настроения, которого хватит не на одну неделю.
Описание экскурсии
Сударыня МасленицаВсем известно, что многие праздники пришли к нам со времен древней Руси, когда среди славян было распространено язычество. Масленица — один из таких древних славянских праздников, идущих корнями из языческой культуры. А еще Масленица — один из любимейших и самых радостных праздников, ведь символизирует окончание зимы и наступление весны. Люди с весельем провожают Зимушку и ждут скорого наступления тепла и пробуждения природы. Именно в Суздале этот праздник отмечается с особым размахом! Мы начнем с автобусно-пешеходной экскурсии по Суздалю с посещением Суздальского Кремля. История этого города насчитывает около 1000 лет. И безусловно связана с именем великого русского князя — Владимира Мономаха. Именно он положил начало строительству Суздальского Кремля. Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. Затем мы посетим центральную площадь города с масленичными гуляньями. Здесь будут представлены яркие образцы масленичных кукол в традиционном русском стиле. Праздничная программа начнётся с весёлых забав, обрядов, масленичного столба с призами и интерактивных площадок для взрослых и детей. На ярмарке гостей будут угощать горячими блинами, шашлыком, чаем, сбитнем и хреновухой. Отличное настроение подарят выступления лучших ансамблей народно-художественного творчества и фольклорных коллективов. Самые ловкие и умелые участники праздника смогут попробовать свои силы в покорении масленичного столба, поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные подарки.
17.03.2024 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Кремлевская улица
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса/микроавтобусе
- Услуги сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Суздалю
- Экскурсия по территории Суздальского Кремля
- Масленичные гулянья в центре Суздаля
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Ленина, памятник Ленину
Завершение: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: 17.03.2024 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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