Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если хотите от души повеселиться, ощутить неповторимую атмосферу настоящей русской зимы и проникнуться очарованием древнего городка, пронизанного дыханием самой истории, поезжайте встречать Масленицу в Суздаль.



Домой вы увезёте массу впечатлений, мешок сувениров и огромный заряд хорошего настроения, которого хватит не на одну неделю.

НижегородИнТур Ваш гид в Нижнем Новгороде Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе Когда 17.03.2024 07:00 3000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сударыня Масленица Всем известно, что многие праздники пришли к нам со времен древней Руси, когда среди славян было распространено язычество. Масленица — один из таких древних славянских праздников, идущих корнями из языческой культуры. А еще Масленица — один из любимейших и самых радостных праздников, ведь символизирует окончание зимы и наступление весны. Люди с весельем провожают Зимушку и ждут скорого наступления тепла и пробуждения природы. Именно в Суздале этот праздник отмечается с особым размахом! Мы начнем с автобусно-пешеходной экскурсии по Суздалю с посещением Суздальского Кремля. История этого города насчитывает около 1000 лет. И безусловно связана с именем великого русского князя — Владимира Мономаха. Именно он положил начало строительству Суздальского Кремля. Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. Затем мы посетим центральную площадь города с масленичными гуляньями. Здесь будут представлены яркие образцы масленичных кукол в традиционном русском стиле. Праздничная программа начнётся с весёлых забав, обрядов, масленичного столба с призами и интерактивных площадок для взрослых и детей. На ярмарке гостей будут угощать горячими блинами, шашлыком, чаем, сбитнем и хреновухой. Отличное настроение подарят выступления лучших ансамблей народно-художественного творчества и фольклорных коллективов. Самые ловкие и умелые участники праздника смогут попробовать свои силы в покорении масленичного столба, поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные подарки.