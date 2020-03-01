Олег проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает:

Галерея кукол «Хрупкие мечты»

Работы немецкой художницы Хильдегард Гюнцель — эталон кукольного искусства. Осмысленный взор и мягкие волосы ее хрупких кукол восхищают коллекционеров разных стран. Вы увидите немало авторских экземпляров, представляющих особую ценность, а также кукол, сделанных исключительно для нижегородской коллекции. Рассмотрите их утонченные наряды с кружевами ручной работы и изысканные украшения, загадаете желание, нашептав его самой понравившейся кукле, и полюбуетесь картинами нижегородских живописцев, гармонично дополняющих экспозицию.

Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»

Затем вы отправитесь на фабрику елочных украшений «Ариель», где вам предстоит познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода. Мы заглянем в стеклодувный цех, где новогодние украшения до сих пор изготавливают по технологии XIX столетия, поговорим об истории елочной игрушки и ее современном дизайне. А в фабричных мастерских вы не только понаблюдаете за работой художников, но и сможете под руководством мастера своими руками расписать украшение.

Местный Арбат

В завершение мы прогуляемся по одной из самых старинных улиц города — Большой Покровской. Я расскажу ее историю и покажу главные достопримечательности: Дворец труда в стиле французского барокко, Драматический театр им. А. М. Горького и неорусское здание Государственного банка. Вам встретится множество уличных музыкантов, художников и ремесленников. Мы рассмотрим необычные скульптуры, вспомним легенды старого Нижнего и поговорим о том, почему его называют «Карманом России».