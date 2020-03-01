Олег проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде

Полюбоваться фарфоровыми куклами, смастерить елочную игрушку и прогуляться по историческому центру

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Работы выдающегося мастера-кукольника Хильдегард Гюнцель поразят вас своей живостью и изяществом, а фабрика елочных игрушек познакомит со старинной техникой изготовления украшений.

Вы узнаете больше о местных традициях и увидите главные достопримечательности на прогулке по городу.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает:

Галерея кукол «Хрупкие мечты»
Работы немецкой художницы Хильдегард Гюнцель — эталон кукольного искусства. Осмысленный взор и мягкие волосы ее хрупких кукол восхищают коллекционеров разных стран. Вы увидите немало авторских экземпляров, представляющих особую ценность, а также кукол, сделанных исключительно для нижегородской коллекции. Рассмотрите их утонченные наряды с кружевами ручной работы и изысканные украшения, загадаете желание, нашептав его самой понравившейся кукле, и полюбуетесь картинами нижегородских живописцев, гармонично дополняющих экспозицию.

Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»
Затем вы отправитесь на фабрику елочных украшений «Ариель», где вам предстоит познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода. Мы заглянем в стеклодувный цех, где новогодние украшения до сих пор изготавливают по технологии XIX столетия, поговорим об истории елочной игрушки и ее современном дизайне. А в фабричных мастерских вы не только понаблюдаете за работой художников, но и сможете под руководством мастера своими руками расписать украшение.

Местный Арбат
В завершение мы прогуляемся по одной из самых старинных улиц города — Большой Покровской. Я расскажу ее историю и покажу главные достопримечательности: Дворец труда в стиле французского барокко, Драматический театр им. А. М. Горького и неорусское здание Государственного банка. Вам встретится множество уличных музыкантов, художников и ремесленников. Мы рассмотрим необычные скульптуры, вспомним легенды старого Нижнего и поговорим о том, почему его называют «Карманом России».

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, проходит на автомобиле VW POLO Sedan.

Что включено в стоимость

  • Экскурсия по галерее «Хрупкие мечты» с местным экскурсоводом
  • Мастер-классы на фабрике «Ариэль» от специалистов
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде
Мир кукол и игрушек в Нижнем Новгороде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
Напишите мне

Олег проводит ещё 4 экскурсии

Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослыхМир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослыхМир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
6500 за экскурсию
3.5 часа
6 отзывов
Познакомиться с нижегородской историей, отведать местную выпечку и сделать игрушку своими руками!
Нижний Новгород во все времена славился старинными традиционными ремеслами — именно эта грань города откроется на прогулке маленьким и взрослым путешественникам. Вы услышите нижегородские истории на Рождественской улице, выпьете чаю с ремесленной выпечкой в старинной пекарне Ворониных и прогуляетесь по колоритным уголкам Нижнего. А после посетите фабрику елочных украшений «Ариэль», чтобы своими руками смастерить игрушку и увидеть, как рождается сказка.
Городец ремесленныйГородец ремесленныйГородец ремесленный
5800 за экскурсию
7 часов
26 отзывов
Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства. А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.
Малый Китеж, или Городец на ВолгеМалый Китеж, или Городец на ВолгеМалый Китеж, или Городец на Волге
5800 за экскурсию
5.5 часов
2 отзыва
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж. Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов. Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.
Легенды и были озера СветлоярЛегенды и были озера СветлоярЛегенды и были озера Светлояр
8500 за экскурсию
8 часов
Отыскать русскую Атлантиду, посетить музей керамики и проникнуться преданиями о Китеж-граде
Из Нижнего Новгорода держим путь к Светлояру — былинному озеру, связанному с преданиями о граде Китеже. Вы распутаете клубок светлоярских сказок, историй и легенд, узнаете о быте заволжских крестьян. Прикоснетесь к славянской мифологии в музее керамики «Град светлый» и загадаете желание у кромки святого озера.

Необычные маршруты по Нижнему Новгороду

Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищетыЗлачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищетыЗлачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
3900 за экскурсию
2 часа
49 отзывов
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
После официальной легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород наряду с Москвой и Петербургом стал центром порочных развлечений и криминала. Эта экскурсия — возможность узнать о самой неприглядной стороне российской жизни 19 – начала 20 века. Я помогу вам перенестись во времени и прочувствовать колорит жизни русской нищеты: проституток, босяков, игроков и бандитов. Это авторская экскурсия, результат моих личных архивных поисков. Перед вами предстанут блеск и нищета Нижнего Новгорода более ста лет назад.
Нижний Новгород Максима ГорькогоНижний Новгород Максима ГорькогоНижний Новгород Максима Горького
2500 за экскурсию
2 часа
18 отзывов
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Литературные прогулки помогают детям лучше понять сложные произведения школьной программы. Когда идешь по тем самым улицам и видишь дома, в которых жили реальные прототипы героев, история их жизни перестает быть просто текстом и становится осязаемой. На экскурсии вы погрузитесь в мир героя повести «Детство» Алеши Пешкова, в будущем писателя Максима Горького, и станете лучше понимать его произведения.
Романтическое путешествие на необитаемый остров МочальныйРомантическое путешествие на необитаемый остров МочальныйРомантическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
5000 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
Вас ждут 5 часов романтики и чистого воздуха, 11 км пешком по лесным и луговым тропам, песчаные пляжи и плеск Волги. А еще увлекательные рассказы о богатом историческом прошлом острова: беглых каторжниках, «Красной Голгофе» и затоне Карла Маркса.
На дне: криминальный НижнийНа дне: криминальный НижнийНа дне: криминальный Нижний
1800 за экскурсию
2 часа
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
У каждого города есть две шкатулки: одну открывают для гостей, чтобы вытаскивать из неё красивые истории и бравировать ими, а другую держат под замком — я познакомлю вас с неприглядным содержимым второй. Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.
Что скрывают дома Нижнего НовгородаЧто скрывают дома Нижнего НовгородаЧто скрывают дома Нижнего Новгорода
От 3000 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Открыть непарадную сторону города в уходящей красоте старинных жилых домов и историях их владельцев
Мы прогуляемся по центру Нижнего Новгорода, и я познакомлю вас с непарадной стороной города. Я покажу, что скрывается за дверьми неприметных, на первый взгляд, домов, и расскажу их истории. У меня ушло несколько месяцев, чтобы найти действительно уникальные для Нижнего постройки. Я единственный, кто может показать эти места.

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомЗимойГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярСо скидкойКвесты