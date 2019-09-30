6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с нижегородской историей, отведать местную выпечку и сделать игрушку своими руками!

Олег
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Олег – ваш гид
Нижний Новгород во все времена славился старинными традиционными ремеслами — именно эта грань города откроется на прогулке маленьким и взрослым путешественникам.

Вы услышите нижегородские истории на Рождественской улице, выпьете чаю с ремесленной выпечкой в старинной пекарне Ворониных и прогуляетесь по колоритным уголкам Нижнего.

А после посетите фабрику елочных украшений «Ариэль», чтобы своими руками смастерить игрушку и увидеть, как рождается сказка.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности, в Нижнем Новгороде
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых

Что вас ожидает

Истории старинной Рождественской улицы
Сначала мы отправимся в исторический центр Нижнего Новгорода — на колоритную купеческую улицу Рождественскую. Здесь, в одном из самых древних и самобытных мест города, вы встретите десятки интересных построек разных архитектурных стилей и эпох, услышите городские истории, посетите Рождественскую барочную церковь и узнаете о ярких местных традициях.

Традиции русского хлебопечения
Нижегородский дух старины вы прочувствуете в старейшей городской пекарне «Хлебная артель Ворониных», расположенной в купеческом доме. Здесь мы поговорим об истоках и многовековых традициях хлебопечения на Руси и, разумеется, отведаем ремесленного хлеба на закваске и фирменную местную выпечку, запивая ароматным иван-чаем.

Путешествие в мир игрушек и мастер-класс
Затем вы отправитесь на фабрику елочных украшений «Ариэль», чтобы погрузиться в сказочную атмосферу и познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода. Мы заглянем в стеклодувный цех, где до сих пор изготавливают волшебные украшения по технологии 19 века, поговорим об интересных фактах из истории елочной игрушки и их современном дизайне. А в фабричных мастерских вы не только понаблюдаете за работой художников, но и сможете своими руками расписать авторское елочное украшение.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: дегустация и чаепитие в хлебной лавке, мастер-классы на фабрике «Ариэль».
  • Важно: я выкупаю билеты на фабрику заранее, поэтому прошу вас отнестись к заказу этой экскурсии со всей серьезностью.
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых
Мир ремесел Нижнего Новгорода для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности, в Нижнем Новгороде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Мы изменили маршрут, поскольку были ограничены во времени. Олег пошёл навстречу нашим пожеланиям. На фабрику елочных игрушек мы не поехали, но посмотрели много других интересных мест в городе, в итоге все успели. Получили большое удовольствие. Здорово, что наш гид сумел быстро сориентироваться и предложить альтернативный вариант экскурсии.
24 августа 2019
Экскурсия организована замечательно, дети 11 и 12 лет внимали всю информацию с интересом, а от мастер класса и новогодних игрушек они просто счастливы. Большое спасибо за интересный маршрут и душевный рассказ Олегу!!!
Ирина
3 мая 2019
Хотим от всей семьи поблагодарить Олега за проведённую экскурсию! Он очень тонко чувствует атмосферу во время Экскурсии и старается выполнить все пожелания и ответить на все вопросы. Маршрут Экскурсии продуман замечательно, т к есть пешеходная часть и часть, где используется автотранспорт( можно в это время отдохнуть). Фабрика новогодних игрушек очень понравилась, не смотря на то, что весна была в разгаре! Было интересно и взрослым и детям! С Олегом было очень комфортно и время прошло незаметно!!!!
28 марта 2019
Мы очень здорово провели масленицу в Нижнем, сходили на фабрику ёлочных украшений и самостоятельно раскрасили свои шарики!
Ребенок (3.5 г) был совершенно счастлив, целую неделю потом спрашивал, не забыли ли мы его зеленый шарик, куда положили, всё ли с ним хорошо? :)
Фабрика, её сотрудники с горящими глазами, само производство, масленичные гуляния с чаем и блинчиками во дворе после экскурсии очень понравились!
Удивительное место, здорово, что кто-то занимается рекламой таких производств и приводит к ним гостей города, ведь интересно заглянуть в место, где создается новогодняя сказка для детей и взрослых :)
После фабрики немного прогулялись по городу и узнали больше из его истории, а также зашли в настоящую купеческую лавку с фермерскими продуктами и хлебом на чашку чая с травами)
Хорошо, что выбрали комбинированную экскурсию, потому что погода не очень располагала к длительным прогулкам :)
Олег спокойный рассказчик, не грузит лишней энциклопедической информацией, но и на все вопросы отвечает, чувством юмора не обделен, хороший организатор, провел с нами больше времени, чем предполагала экскурсия, спасибо ему :)
11 марта 2019
С 8 по 10 марта 2019 г. были в Нижнем Новгороде. Удача нам сопутствовала с момента выезда из Казани. Дорога была великолепной, никаких аварий и пробок. Нижний нас встретил солнцем. Без проблем мы добрались до места ночевки. Апартаменты были отличными. Наш ГИД Олег вовремя подъехал к месту, где мы жили, а жили мы в старом городе, и сразу окунул нас своим увлекательным рассказом в историю Нижнего Новгорода. Экскурсия была очень насыщенной информацией и впечатлениями. Сразу видно, что Олег профессионал, знает и любит свой город. Посетили музей-пекарню, где нас угощали вкусным чаем с хлебо-булочными изделиями. Но больше всего поразила Нижегородская фабрика елочных игрушек. Вот где действительно оказалась сказка, в которую и мы вложили кусочек души на мастер-классе по росписи елочной игрушки. Мы словно побывали в детстве. Понравился и музей елочной игрушки. Никто не остался без подарка. Спасибо нашему экскурсоводу за профессионализм, доброжелательность и интересную экскурсию. Надеюсь на дальнейшее знакомство с этим удивительным Городом.
7 января 2019
Рождественская сказка Нижнего Новгорода действительно состоялась. Была история, чудо, которое вы сами сотворите и настоящее лакомство из детства. Олег - отличный организатор. Экскурсию очень советую!

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