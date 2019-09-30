6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории старинной Рождественской улицы

Сначала мы отправимся в исторический центр Нижнего Новгорода — на колоритную купеческую улицу Рождественскую. Здесь, в одном из самых древних и самобытных мест города, вы встретите десятки интересных построек разных архитектурных стилей и эпох, услышите городские истории, посетите Рождественскую барочную церковь и узнаете о ярких местных традициях.

Традиции русского хлебопечения

Нижегородский дух старины вы прочувствуете в старейшей городской пекарне «Хлебная артель Ворониных», расположенной в купеческом доме. Здесь мы поговорим об истоках и многовековых традициях хлебопечения на Руси и, разумеется, отведаем ремесленного хлеба на закваске и фирменную местную выпечку, запивая ароматным иван-чаем.

Путешествие в мир игрушек и мастер-класс

Затем вы отправитесь на фабрику елочных украшений «Ариэль», чтобы погрузиться в сказочную атмосферу и познакомиться с ярким художественным промыслом Нижнего Новгорода. Мы заглянем в стеклодувный цех, где до сих пор изготавливают волшебные украшения по технологии 19 века, поговорим об интересных фактах из истории елочной игрушки и их современном дизайне. А в фабричных мастерских вы не только понаблюдаете за работой художников, но и сможете своими руками расписать авторское елочное украшение.