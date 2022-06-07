Нижегородские панорамы

Увлекательное путешествие по городу, основанному восемь веков назад

4.4
3 отзыва
Увлекательное путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему в этом году столицей Нового года в России! Автобусные и пешеходные экскурсии позволят вам поближе познакомится с этим удивительным городом, а комфортное проживание оставит приятные впечатления от отдыха.
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
Нижегородские панорамы
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Что вас ожидает 🤩

Красота и величие старинного города
Красота и величие старинного города
Увидим основные достопримечательности и проедем по историческим улочкам и местам
Семейная поездка
Семейная поездка
Подарите себе и своим близким незабываемые и насыщенные выходные
Завораживающие огни вечернего Нижнего Новгорода
Завораживающие огни вечернего Нижнего Новгорода
Полюбуемся праздничной и необычной вечерней иллюминацией города с разных ракурсов

Программа тура по дням

1 день
Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день
Вечерняя экскурсия «Город огней»

Завтрак в гостинице.

18:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.

Нижний Новгород – один из красивейших городов России.

Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой.

В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.

Нижегородский Кремль – подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это непередаваемая красота Нижнего.

Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода.

Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов.

Благодаря подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки.

Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода – Большая Покровская.

Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Экскурсия заканчивается на ул.Большая Покровская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно

Вечерняя экскурсия «Город огней»Вечерняя экскурсия «Город огней»Вечерняя экскурсия «Город огней»Вечерняя экскурсия «Город огней»Вечерняя экскурсия «Город огней»
3 день
Пешеходная экскурсия «Просторы Нижнего»

Завтрак в гостинице.

11:50 – сбор в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Вы прогуляетесь по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь первого председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода.

На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов.

Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и др.

Далее вы пройдете по улице Заломова (П.А.Заломов – прототип героя романа М.Горького «Мать») и выйдете на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты.

Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.

После прогулки по набережной вы спуститесь на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода – Рождественскую, которую часто называют «купеческой».

Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю.

Среди знаковых строений на Рождественской улице примечательны комплекс зданий банка Рукавишниковых, Строгановская (Рождественская) церковь и многие другие.

15:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиницаIbis 3*Marriott 4*
Даты заезда1-номестное2-хместное3-хместное1-номестное2-хместное3-хместное
заезды 2022 год (кроме праздничных)15 90012 10011 10020 90015 90014 400
праздничные заезды 2022 год17 30013 10012 10024 30018 90017 400

Праздничными считаются заезды в следующие периоды: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
  • На даты заезда 02.01.22, 04.01.22, 06.01.22 – дополнительно можно заказать во 2-й день экскурсию «Хрупкие мечты» с посещением фабрики ёлочных игрушек «Ариель» и галереи фарфоровых кукол «Хрупкие мечты» – 2 950 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

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