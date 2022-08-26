Я влюблена в мой Нежный Нижний с самого рождения. Я расскажу нетривиальную историю города, переплетенную с историей его отелей. Мы прогуляемся по эпохам от 16 века до наших дней, спустимся в бывшие ночлежки и поднимемся в 5-звездочные отели. Вы увидите, чем вдохновлялся Горький, работая над пьесой «На дне», рассмотрите пышные и неприметные фасады и загадаете желание — снова вернуться сюда.

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Описание

Что вас ожидает

Место города в мире

Мало кто задумывается, как возникли крупные мировые цепочки отелей Hilton или Marriott. Я с удовольствие поделюсь вдохновляющими историями великих людей, которые стоят за этим. Ведь благодаря им мы можем комфортно отдохнуть в любом городе. Мы зайдем в одно из таких мест, изучим его интерьер изнутри, а заодно раскроем секрет, почему отели оцениваются звёздами, как коньяк.

Отели Нижнего

Постройка отелей в Нижнем Новгороде напрямую связана с известными людьми, купцами и красивыми романтическими перипетиями. Через разговор с этими местами мы затронем историю города от 16 века по сей день.

Увидим, как жили бедняки и как роскошествовали богачи. Посмотрим на современные хостелы и на 5-звездочные отели.

Раскроем тайну пьесы Максима Горького «На дне», написанной здесь, да и в целом познакомимся с жизнью босяков и ночлежек.

Загадаем желание в одном из отелей, которое обязательно сбудется.

Поймем, как пышная Нижегородской ярмарка привлекала купцов со всех регионов и что из этого вышло.

Вы почувствуете себя не просто путешественником в незнакомом городе, а станете частью его летописи.

Организационные детали