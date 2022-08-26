Нижний Новгород - через вестибюли отелей

Узнать город от бывших ночлежек до роскоши Marriott и стать частью его летописи

4
1 отзыв
Я влюблена в мой Нежный Нижний с самого рождения. Я расскажу нетривиальную историю города, переплетенную с историей его отелей.

Мы прогуляемся по эпохам от 16 века до наших дней, спустимся в бывшие ночлежки и поднимемся в 5-звездочные отели.

Вы увидите, чем вдохновлялся Горький, работая над пьесой «На дне», рассмотрите пышные и неприметные фасады и загадаете желание — снова вернуться сюда.
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
Нижний Новгород - через вестибюли отелей
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Описание

Что вас ожидает

Место города в мире

Мало кто задумывается, как возникли крупные мировые цепочки отелей Hilton или Marriott. Я с удовольствие поделюсь вдохновляющими историями великих людей, которые стоят за этим. Ведь благодаря им мы можем комфортно отдохнуть в любом городе. Мы зайдем в одно из таких мест, изучим его интерьер изнутри, а заодно раскроем секрет, почему отели оцениваются звёздами, как коньяк.

Отели Нижнего

Постройка отелей в Нижнем Новгороде напрямую связана с известными людьми, купцами и красивыми романтическими перипетиями. Через разговор с этими местами мы затронем историю города от 16 века по сей день.

  • Увидим, как жили бедняки и как роскошествовали богачи. Посмотрим на современные хостелы и на 5-звездочные отели.
  • Раскроем тайну пьесы Максима Горького «На дне», написанной здесь, да и в целом познакомимся с жизнью босяков и ночлежек.
  • Загадаем желание в одном из отелей, которое обязательно сбудется.
  • Поймем, как пышная Нижегородской ярмарка привлекала купцов со всех регионов и что из этого вышло.

Вы почувствуете себя не просто путешественником в незнакомом городе, а станете частью его летописи.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную обувь, это пешая прогулка
  • Всегда рада подсказать хорошие кафе, бары и рестораны, а также музеи и другие интересные места, которые стоит посетить в нашем городе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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26 авг 2022
Экскурсия необычная и увлекательная! Подобную информацию не узнаешь в стандартной экскурсии по городу. Видно с какой любовью Мария рассказывает о своем городе. Спасибо!

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