Мало кто задумывается, как возникли крупные мировые цепочки отелей Hilton или Marriott. Я с удовольствие поделюсь вдохновляющими историями великих людей, которые стоят за этим. Ведь благодаря им мы можем комфортно отдохнуть в любом городе. Мы зайдем в одно из таких мест, изучим его интерьер изнутри, а заодно раскроем секрет, почему отели оцениваются звёздами, как коньяк.
Постройка отелей в Нижнем Новгороде напрямую связана с известными людьми, купцами и красивыми романтическими перипетиями. Через разговор с этими местами мы затронем историю города от 16 века по сей день.
Вы почувствуете себя не просто путешественником в незнакомом городе, а станете частью его летописи.