Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской

Нижний Новгород древний и современный

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Увлекательная экскурсия для желающих узнать Нижний Новгород с разных сторон.

Вы узнаете массу интересных исторических фактов о городе, увидите старинные архитектурно-исторические памятники и объекты современной архитектуры.
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Нижний Новгород древний и современный: от Ильинской до Покровской
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Улица Добролюбова
  • Улица Ильинская
  • Улица Большая Покровская
  • Площадь Минина
  • Белокаменные палаты и храмы XVII века
  • Дом детства писателя Горького (снаружи)
  • Государственный банк начала XX века
  • Театр драмы
  • Дом купца Олисова и другие бывшие купеческие усадьбы и особняки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Мы пройдем по тихой малоэтажной купеческой улице Ильинской, побываем в Започаинье и осмотрим белокаменные палаты и храмы XVII века, перейдем на главную улицу исторического центра Нижнего Новгорода – Большую Покровскую и закончим наше путешествие на главной площади – Минина и Пожарского. Каждый дом – это своя история, а также повод вспомнить об известных нижегородцах.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Добролюбова, 13А, Нижний Новгород
Завершение: Площадь Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 132 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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