Нижний Новгород древний и современный
Увлекательная экскурсия для желающих узнать Нижний Новгород с разных сторон.
Вы узнаете массу интересных исторических фактов о городе, увидите старинные архитектурно-исторические памятники и объекты современной архитектуры.
Вы узнаете массу интересных исторических фактов о городе, увидите старинные архитектурно-исторические памятники и объекты современной архитектуры.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Улица Добролюбова
- Улица Ильинская
- Улица Большая Покровская
- Площадь Минина
- Белокаменные палаты и храмы XVII века
- Дом детства писателя Горького (снаружи)
- Государственный банк начала XX века
- Театр драмы
- Дом купца Олисова и другие бывшие купеческие усадьбы и особняки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:Мы пройдем по тихой малоэтажной купеческой улице Ильинской, побываем в Започаинье и осмотрим белокаменные палаты и храмы XVII века, перейдем на главную улицу исторического центра Нижнего Новгорода – Большую Покровскую и закончим наше путешествие на главной площади – Минина и Пожарского. Каждый дом – это своя история, а также повод вспомнить об известных нижегородцах.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Добролюбова, 13А, Нижний НовгородЗавершение: Площадь Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 132 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании