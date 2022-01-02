Нижний Новгород — новогодняя столица!

Узнать город поближе, погулять по его нарядному центру и открыть традиции русского чаепития

В группе
до 15 чел.
В год своего 800-летия Нижний Новгород так похорошел — неудивительно, что его выбрали новогодней столицей России 2022! С радостью познакомлю вас с нашим городом на прогулке по Большой Покровской улице.

Вы увидите памятники старины, услышите о нижегородцах и разгадаете символику праздничных украшений.

А потом послушаете песни под гитару и почаевничаете в уютном кафе.
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Нижний Новгород — новогодняя столица!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🎄 Одна старинная улица в Новый год
Гулять будем в сердце города, по улице Большая Покровская, которая сияет в это волшебное праздничное время. Дойдем до площади Минина и Пожарского у стен кремля. По пути вы увидите Дом дворянского собрания, памятник трамваю, нарядный театр драмы, фонтан и дом Мариенгофа. Раскроете, в чем Нижний Новгород первый, и попробуете найти несколько фантомов. А на фоне необычных новогодних инсталляций мы поговорим о художественных промыслах — Нижегородская область ими богата!

Чаепитие по-нижегородски
Чай был основным товаром на знаменитой ярмарке, поэтому традиции русского чаепития формировались в нашем городе. Чай пили так долго, что начинали петь. Вот и мы споем под гитару, послушаем любимые песни в исполнении музыканта — в теплом и уютном кафе. Согреваясь, вы узнаете, как отмечали Рождество и Новый год в Нижнем, что ели и пили. А еще мы обсудим, чем нижегородцы отличаются от жителей других городов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются чай или кофе с выпечкой на ваш выбор (ориентировочно 500 руб. на человека)
  • Для комфортной экскурсии одевайтесь потеплее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пересечение улиц Б. Покровская и ул. Октярбьской
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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