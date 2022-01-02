Что вас ожидает

🎄 Одна старинная улица в Новый год

Гулять будем в сердце города, по улице Большая Покровская, которая сияет в это волшебное праздничное время. Дойдем до площади Минина и Пожарского у стен кремля. По пути вы увидите Дом дворянского собрания, памятник трамваю, нарядный театр драмы, фонтан и дом Мариенгофа. Раскроете, в чем Нижний Новгород первый, и попробуете найти несколько фантомов. А на фоне необычных новогодних инсталляций мы поговорим о художественных промыслах — Нижегородская область ими богата!

☕ Чаепитие по-нижегородски

Чай был основным товаром на знаменитой ярмарке, поэтому традиции русского чаепития формировались в нашем городе. Чай пили так долго, что начинали петь. Вот и мы споем под гитару, послушаем любимые песни в исполнении музыканта — в теплом и уютном кафе. Согреваясь, вы узнаете, как отмечали Рождество и Новый год в Нижнем, что ели и пили. А еще мы обсудим, чем нижегородцы отличаются от жителей других городов.

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