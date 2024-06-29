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Те, кто прилетают в город на канатке из Нижнего Новгорода, обычно не знают, как много на Бору исторических достопримечательностей. Зато знаю я. И также знаю, почему правильно говорить именно «на Бору». Захотите — и вам расскажу.



А уж сколько всего покажу — от исторических домов и набережной до пожарной каланчи и церкви, ставшей рынком! Вы удивитесь.