Те, кто прилетают в город на канатке из Нижнего Новгорода, обычно не знают, как много на Бору исторических достопримечательностей. Зато знаю я. И также знаю, почему правильно говорить именно «на Бору». Захотите — и вам расскажу.
А уж сколько всего покажу — от исторических домов и набережной до пожарной каланчи и церкви, ставшей рынком! Вы удивитесь.
А уж сколько всего покажу — от исторических домов и набережной до пожарной каланчи и церкви, ставшей рынком! Вы удивитесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Улица Ленина (бывшая Крестовоздвиженская), соединяющая центр города и главную площадь, на которой любят погулять борчане и гости города — особенно летом, когда вовсю цветут тенистые липы
- Фонтан «Лягушка» — старейший в городе. История его возникновения уходит в 70-е годы. Фонтан начинает работать в начале мая и заканчивает в октябре
- Первый многоэтажный дом, с которого началась застройка многоэтажками всей улицы Ленина
- Борская пожарная каланча, оставленная в память о пожаре 1893 года, уничтожившего 226 домов и лишившего крова 750 человек
- Дом Московцевых 19 века. Образец кирпичного стиля — одного из направлений эклектики в архитектуре
- Дом Шерстнёва — появился после пожара 1893 года, виновником которого и был Шерстнёв
- Калачный переулок, названный так из-за большого скопления в нём хлебных и мучных лавок. Тот самый, с которого начался уже упомянутый пожар 1893 года
- Дом Старова, в котором сейчас работает Борский краеведческий музей
- Набережная и пешеходный мост, открытый совсем недавно — в 2023 году
- Николо-Знаменская церковь — именно отсюда примерно полторы тысячи лет назад и начался Бор. Храм впечатляет и внутри, и снаружи
- Озеро Мухинское, существовавшее ещё в начале 19 века
- Рынок — бывшая Ильинская единоверческая церковь. Вы узнаете историю этого удивительного превращения
- Кинотеатр «Октябрь», фасад которого украшает мозаика, посвящённая Великой октябрьской революции. Это одно из самых крупных мозаичных панно на Бору
- Площадь Победы, вечный огонь и Аллея героев, расположенная с южной стороны площади. Вдоль неё установлены 9 портретов борчан — участников Великой Отечественной войны и героев Советского Союза
- Культурный центр «Теплоход» в стиле неоклассицизма, возведённый на месте снесённой Крестовоздвиженской церкви
- Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Миллионы людей участвовали в ликвидации последствий, среди которых были и борчане
А также множество других исторических домов, памятников и старинных храмов.
Вы узнаете:
- Почему принято говорить «на Бору»
- Как связаны нижегородские велосипедисты и борская каланча
- Как остановить бабий бунт и при чём здесь декабристы
- Как Владимир Ленин породнился с Феликсом Дзержинским
И многое другое!
Организационные детали
Протяженность маршрута — 5,5 км
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции канатной дороги «Борская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Являюсь квалифицированным инструктором по туризму и автором экскурсии по городу Бор. Несколько лет провожу велоэкскурсии по окрестностям города Бор и Нижегородской области.Задать вопрос
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