Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

По Ильинской и Большой Покровской с ветерком.

Вы увидите «нижегородский Арбат» — пешеходную улицу Большую Покровскую — и раскроете, кем были ее обитатели и какие тайны скрываются за необычными архитектурными постройками. Далее проедете по старинной улочке Ильинская, где рассмотрите местный стрит-арт, полюбуетесь очаровательными трамваями и послушаете колокольный звон. А остановившись у дома Пешкова, услышите, как провел детство писатель с мировым именем Максим Горький.

Идиллический Нижний

Чтобы открыть новые ракурсы Нижнего, мы подъедем к Гребешковскому откосу с его живописной набережной Федоровского и лучшими панорамными видами на город. Следом я покажу Нижегородскую ярмарку и старинные роскошные особняки на улице Рождественская и расскажу, какими делами прославились местные купцы. В завершение вы прокатитесь по велодорожке Нижне-Волжской набережной и познакомитесь с важнейшими символами города: Чкаловской лестницей и гордым оленем.

Организационные детали