Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »

Увидеть главные символы города, отыскать секретные места и насладиться панорамными видами

Вы прокатитесь по старинным улочкам и увидите основные классические достопримечательности города.

Потом свернете с популярного маршрута и раскроете Нижний с другой стороны, со стрит-артом и тайными местами.

А я помогу вам ощутить ритм города и расскажу о нем действительно интересные факты!
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »
Обзорная велопрогулка «По Нижнему с легкостью. »

Что вас ожидает

По Ильинской и Большой Покровской с ветерком.

Вы увидите «нижегородский Арбат» — пешеходную улицу Большую Покровскую — и раскроете, кем были ее обитатели и какие тайны скрываются за необычными архитектурными постройками. Далее проедете по старинной улочке Ильинская, где рассмотрите местный стрит-арт, полюбуетесь очаровательными трамваями и послушаете колокольный звон. А остановившись у дома Пешкова, услышите, как провел детство писатель с мировым именем Максим Горький.

Идиллический Нижний

Чтобы открыть новые ракурсы Нижнего, мы подъедем к Гребешковскому откосу с его живописной набережной Федоровского и лучшими панорамными видами на город. Следом я покажу Нижегородскую ярмарку и старинные роскошные особняки на улице Рождественская и расскажу, какими делами прославились местные купцы. В завершение вы прокатитесь по велодорожке Нижне-Волжской набережной и познакомитесь с важнейшими символами города: Чкаловской лестницей и гордым оленем.

Организационные детали

  • К месту начала экскурсии вам нужно приехать уже на велосипедах. Я могу подсказать, где и как их взять. Аренда не включена в стоимость.
  • Экскурсия завершится на Нижне-Волжской набережной
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в сквере на площади Минина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Меня зовут Алена, я живу в Нижнем Новгороде вот уже 10 лет. За это время узнала много интересного об истории города и его тайных закоулках. Очень люблю делиться своими знаниями и помогать путешественникам исследовать Нижний. Среди других моих увлечений: иностранные языки, фотография, дизайн и фитнес. Буду рада знакомству!
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