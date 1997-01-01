Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы".
Пенза - старинный русский город 🏙️, живописно раскинувшийся на высоких холмах реки Сура, именно здесь родился сюжет одного из романов Александра Дюма.
День 1
06:00 - отправление из Нижнего Новгорода (пл. Ленина). Переезд в Пензу (425 км)
13:00 - прибытие в Пензу
обед в кафе города
в ходе посещения музеев вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Пензе.
Вас ждет встреча со старинным русским городом, который живописно раскинулся на высоких холмах над рекой Сурой и где родился сюжет одного из романов Александра Дюма. Здесь поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Пётр Вяземский – словно в маленьком Париже. В старых кварталах города сохранились дома, помнящие знаменитых земляков и гостей: критика В. Белинского, режиссера В. Мейерхольда, историка В. Ключевского, писателей Н. Лескова и М. Салтыкова-Щедрина, отца Ленина И. Н. Ульянова, «красного Наполеона» маршала М. Тухачевского.
посещение Пензенского областного краеведческого музея.
В двухэтажном здании из красного кирпича, построенном в начале 20 века, в семи залах, общей площадью 1100 квадратных метров, расположились выставки областного краеведческого музея, рассказывающие о палеонтологическом и геологическом прошлом края; его современной природе и многообразии животного мира; археологии края; истории 📖 возникновения города и его жизни на рубеже 19-20 веков и на протяжении 20-го века; о ратных подвигах земляков во все времена, о выдающихся людях, которыми гордится не только Пензенская область, но и вся страна.
посещение музея Мейерхольда.
Экскурсия во всемирно известный музей 🖼 сценического искусства, первый мемориал В. Мейерхольда в России и за рубежом. Сегодня Мейерхольд означает не только конкретную творческую личность, духовную суть, но и является символом свободной культуры мира. В гостиной старого дома, где вырос режиссёр В. Мейерхольд, ныне располагается необычный театр, осуществляющий мечту великого мастера и работающий в традициях итальянского театра комедии масок dell arte.
возможно посещение спектакля при ранней договорённости
музей одной картины
Настоящей гордостью Пензы и пензенцев является уникальный, единственный в мире музей – Музей одной картины – филиал ПКГ. Открыт 12. 02. 1983 в Пензе на ул. Кирова в особняке 19 века. Автор идеи и инициатор создания музея — Георг Васильевич Мясников, секретарь Пензенского обкома КПСС, непосредственным организатором музея был заслуженный деятель искусств В. П. Сазонов. Формы работы этого музея не имеют аналогов ни среди других музеев России, ни за рубежом. Журнал «Форбс» опубликовал список из 6-ти уникальных музеев мира, Музей одной картины в этом списке находится на третьем месте, в ряду таких мировых музейных жемчужин как Музей Туринской плащаницы в Милане, Музей колокола Свободы в Филадельфии, Музей Луны на спутнике Земли и Музей корабля в Швеции.
переезд в Тарханы (110 км)
размещение в гостинице
ужин в гостинице
День 2
завтрак в гостинице
посещение одного из замечательных уголков России – Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы".
Музей является уникальным историко-культурным памятником общенационального значения. Здесь прошла половина жизни великого М. Ю. Лермонтова. Здесь, в дворянско-усадебной среде, разнообразии народной жизни, в общении с природой, с богатствами родного языка получил он неизгладимые впечатления. Здесь истоки его мироощущения и характера, многих его творений. Здесь же покоится и прах поэта. Государственный музей М. Ю. Лермонтова открыт в 1939 году в селе Лермонтово (до февраля 1917 года село Тарханы) в имении бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной Столыпиной). В 1969 году он преобразован в Государственный музей-заповедник "Тарханы". В 1997 г. Указом Президента России музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. "Тарханы" — богатейшее хранилище оригинальных и редких предметов помещичьего усадебного быта XVIII - нач. XIX веков: мебели, посуды, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, замечательной коллекции книг русских и зарубежных авторов, составляющих круг интересов М. Ю. Лермонтова. Одновременно "Тарханы" - это высокий образец усадебного садово-паркового искусства. Их природные богатства уникальны - парки 🌳 с аллеями, террасированными склонами, каскадами живописных прудов, фруктовые сады, рощи..
обед в заповеднике приготовленный по рецептам XIX века
15:00 - отправление в Нижний Новгород
22:00 - ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)
Что входит
В стоимость тура входит: экскурсионное обслуживание
транспортное обслуживание
входные билеты в музеи
питание по программе.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.