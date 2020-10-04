2 отзыва оставили туристы

Пушкинские владения: вернуться в 18 век Несколько часов в пути будут насыщены интересными рассказами о русском поэте и тех местах, где он обитал. А как только вы доберётесь до Большого Болдино, картинки тотчас оживут и предстанут перед вами во всём своём очаровании, которое время только украсило. Во владениях Александра Сергеевича вы осмотрите:
родовую усадьбу, в которой сохранился господский дом, вотчинная контора, хозяйственные строения и другие здания, в своё время служившие писателю.
дом-музей, где всё воссоздано именно в том виде, как было в дни пребывания там поэта.
церковь Успения ХVIII века, её построил ещё дед Пушкина, когда обустраивал имение. А к 200-летию со дня рождения поэта святыня была восстановлена.
рощу Лучинник — любимое место писателя, где он провёл немало часов за неспешными прогулками.
За неторопливым исследованием старинных парков 🌳 вы почувствуете очарование той далёкой эпохи и прикоснётесь к тайне пушкинского вдохновения. А после Большого Болдино отправитесь в село Львовка, где находится музей 🖼 героев «Повестей Белкина» — вспоминая интересные сюжеты и детали, мы завершим наше знакомство с краем писателя.
Организационные детали
В поездку вы отправитесь на автобусе 🚌, дорога в одну сторону занимает около 4 часов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Во время экскурсии 🧭 у вас будет свободное время для обеда
Обратите внимание: музей героев «Повестей Белкина» мы осматриваем только снаружи, посещение музея не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 — площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Экскурсия очень интересная. Дорога до Б. Болдино пролетела незаметно, т. к экскурсовод Ирина Вадимовна очень интересно рассказывала. Внимательно отношение у экскурсовод и водителя автобуса Алексея и к пожилым туристам, и к туристам с детьми.
Виктор
26 авг 2020
Хорошая, интересная экскурсия. Не пожалеете, если закажете.