2 отзыва оставили туристы

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По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка

4.5
2 отзыва
Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
В этом поэтичном путешествии вы не только воочию увидите места, где Пушкин просыпался, прогуливался и писал знаменитые на весь мир произведения.

Вы услышите красочный рассказ о его жизни: что он больше всего любил, в чём или ком находил вдохновение, с кем заводил дружбу.

Вся жизнь поэта пролетит перед глазами за несколько часов!
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Что вас ожидает

Пушкинские владения: вернуться в 18 век
Несколько часов в пути будут насыщены интересными рассказами о русском поэте и тех местах, где он обитал. А как только вы доберётесь до Большого Болдино, картинки тотчас оживут и предстанут перед вами во всём своём очаровании, которое время только украсило. Во владениях Александра Сергеевича вы осмотрите:

  • родовую усадьбу, в которой сохранился господский дом, вотчинная контора, хозяйственные строения и другие здания, в своё время служившие писателю.
  • дом-музей, где всё воссоздано именно в том виде, как было в дни пребывания там поэта.
  • церковь Успения ХVIII века, её построил ещё дед Пушкина, когда обустраивал имение. А к 200-летию со дня рождения поэта святыня была восстановлена.
  • рощу Лучинник — любимое место писателя, где он провёл немало часов за неспешными прогулками.

За неторопливым исследованием старинных парков 🌳 вы почувствуете очарование той далёкой эпохи и прикоснётесь к тайне пушкинского вдохновения. А после Большого Болдино отправитесь в село Львовка, где находится музей 🖼 героев «Повестей Белкина» — вспоминая интересные сюжеты и детали, мы завершим наше знакомство с краем писателя.

Организационные детали

  • В поездку вы отправитесь на автобусе 🚌, дорога в одну сторону занимает около 4 часов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Во время экскурсии 🧭 у вас будет свободное время для обеда
  • Обратите внимание: музей героев «Повестей Белкина» мы осматриваем только снаружи, посещение музея не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 — площадь Ленина
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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2 отзыва оставили туристы

4 окт 2020
Экскурсия очень интересная. Дорога до Б. Болдино пролетела незаметно, т. к экскурсовод Ирина Вадимовна очень интересно рассказывала. Внимательно отношение у экскурсовод и водителя автобуса Алексея и к пожилым туристам, и к туристам с детьми.
26 авг 2020
Хорошая, интересная экскурсия. Не пожалеете, если закажете.

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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