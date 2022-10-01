По следам Кулибина: квест для детей и взрослых

Раскрыть историю старейших зданий города и поразмыслить над загадками нижегородского Архимеда

Фамилия Кулибин стала нарицательной для талантливых мастеров-самоучек не случайно: вклад механика в науку столь значителен, что его по праву считают символом российского изобретательства.

Жил он на улицах нашего города и был известнейшим нижегородцем 18 века — эпохи, о которой мне так нравится рассказывать. Так, на стыке этих двух тем и родилась концепция моего квеста, на который я рад вас пригласить.
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
По следам Кулибина: квест для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Оригинальное погружение в прошлое

Итак, Иван Петрович станет нашим проводником в 18 век, к которому мы прикоснемся в районе Започаинья и Большой Покровской — там, где жил и работал Кулибин. Мы начнем с живописного места рядом с одной из старейших церквей города — Успения Пресвятой Богородицы — и далее пройдем по сохранившемся зданиям времен Кулибина. Вам предстоит распутать клубок загадок на пути создания необычных часов для Екатерины II. А для перехода к новому месту нужно будет выполнить задание.

Нескучная история

В ходе квеста вы узнаете, где жил и гулял Кулибин и откуда у него появилась тяга к механизмам. Выясните, как на самом деле выглядят его часы, где они сейчас и работают ли. А также отыщете самые старые дома Нижнего Новгорода. Поймете, что произошло с рекой в самом центре города. И раскроете ошибки в описании памятников. В завершение обсудим судьбу нижегородского Архимеда, который намного опередил свое время: создал механические устройства и предложил проекты, многие из которых были оценены лишь спустя столетие. Поиграем в настолки и попьем чай.

Организационные детали

Экскурсия для детей от 10 лет, участие взрослых приветствуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Крутом переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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