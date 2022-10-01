Фамилия Кулибин стала нарицательной для талантливых мастеров-самоучек не случайно: вклад механика в науку столь значителен, что его по праву считают символом российского изобретательства. Жил он на улицах нашего города и был известнейшим нижегородцем 18 века — эпохи, о которой мне так нравится рассказывать. Так, на стыке этих двух тем и родилась концепция моего квеста, на который я рад вас пригласить.

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Описание

Что вас ожидает

Оригинальное погружение в прошлое

Итак, Иван Петрович станет нашим проводником в 18 век, к которому мы прикоснемся в районе Започаинья и Большой Покровской — там, где жил и работал Кулибин. Мы начнем с живописного места рядом с одной из старейших церквей города — Успения Пресвятой Богородицы — и далее пройдем по сохранившемся зданиям времен Кулибина. Вам предстоит распутать клубок загадок на пути создания необычных часов для Екатерины II. А для перехода к новому месту нужно будет выполнить задание.

Нескучная история

В ходе квеста вы узнаете, где жил и гулял Кулибин и откуда у него появилась тяга к механизмам. Выясните, как на самом деле выглядят его часы, где они сейчас и работают ли. А также отыщете самые старые дома Нижнего Новгорода. Поймете, что произошло с рекой в самом центре города. И раскроете ошибки в описании памятников. В завершение обсудим судьбу нижегородского Архимеда, который намного опередил свое время: создал механические устройства и предложил проекты, многие из которых были оценены лишь спустя столетие. Поиграем в настолки и попьем чай.

Организационные детали

Экскурсия для детей от 10 лет, участие взрослых приветствуется.