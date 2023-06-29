Литературное путешествие в Нижний Новгород с посещением всех главных достопримечательностей третьей столицы и в округе. Вы увидите места с подлинными предметами быта, где жили Горький и Пушкин. Зайдёте в гости в дом-усадьбу к русскому поэту и прогуляетесь по «маленькому Парижу». На мастер-классе распишите матрёшку и узнаете о технологии производства хохломских изделий. Наберёте святой воды в источнике Серафима Саровского и посетите Дивеевский монастырь. В стоимость включён трансфер на автобусе из Ярославля и обратно. Возможен проезд от вашего города.