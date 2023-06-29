Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево

Увидеть четвёртый удел Богородицы, посетить мастер-класс по росписи матрёшки и «маленький Париж»

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Литературное путешествие в Нижний Новгород с посещением всех главных достопримечательностей третьей столицы и в округе. Вы увидите места с подлинными предметами быта, где жили Горький и Пушкин. Зайдёте в гости в дом-усадьбу к русскому поэту и прогуляетесь по «маленькому Парижу». На мастер-классе распишите матрёшку и узнаете о технологии производства хохломских изделий. Наберёте святой воды в источнике Серафима Саровского и посетите Дивеевский монастырь. В стоимость включён трансфер на автобусе из Ярославля и обратно. Возможен проезд от вашего города.
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Пушкинские, горьковские и священные места: Нижний Новгород, Большое Болдино и Дивеево
Ближайшие даты:
29
июн
13
июл
27
июл
10
авг
24
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь, Воскресенск.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 22:00 / Ярославль, 23:45
Завершение: Нижний Новгород, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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