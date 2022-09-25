Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Иммерсивная прогулка-спектакль по старинному кварталу в компании почтальона. Стопроцентное погружение в атмосферу провинциальной окраины XIX века. Вы познакомитесь с историей города через чтение тайных переписок жильцов квартала. Кто жил в квартале? Что волновало горожан на рубеже веков? Завершится прогулка чаепитием из самовара в тайном саду. Вы с нами?
Цена: 1000 руб
Ближайшее событие: 30 апреля - 10 мая каждый день в 17:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Чаепитие из настоящего самовара
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Студеная, 49 / 6
Завершение: Ул. Новая, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 30 апреля по 10 мая в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
До встречи в Заповедных кварталах!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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