Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Роман в письмах или прогулка с почтальоном

Хотите прогуляться в сопровождении настоящего почтальона

Хотите прогуляться в сопровождении настоящего почтальона, узнать историю города и посетить тайный сад, и все это в форме спектакля? Тогда присоединяйтесь к нашей групповой экскурсии.

В стоимость экскурсии входят услуги профессионального гида, а также чаепитие из настоящего самовара после ее завершения.
Роман в письмах или прогулка с почтальоном
Роман в письмах или прогулка с почтальоном
Роман в письмах или прогулка с почтальоном
Роман в письмах или прогулка с почтальоном
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Иммерсивная прогулка-спектакль по старинному кварталу в компании почтальона. Стопроцентное погружение в атмосферу провинциальной окраины XIX века. Вы познакомитесь с историей города через чтение тайных переписок жильцов квартала. Кто жил в квартале? Что волновало горожан на рубеже веков? Завершится прогулка чаепитием из самовара в тайном саду. Вы с нами?

Цена: 1000 руб

Ближайшее событие: 30 апреля - 10 мая каждый день в 17:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чаепитие из настоящего самовара
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Студеная, 49 / 6
Завершение: Ул. Новая, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 30 апреля по 10 мая в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • До встречи в Заповедных кварталах!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура⚙️Необычные

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Рождественская сторона и теплоходная прогулка
2 часа
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
4.5
2 отзыва
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Давайте исследовать Старый Нижний вместе! Мы прогуляемся по улице Рождественской
пл. Народного Единства
25 сен
800 за 1 человека
Нижегородский Арбат: прогулка по Большой Покровской
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
5
1 отзыв
Нижегородский Арбат: прогулка по Большой Покровской
Отправляемся на прогулку по Большой Покровской - главной улице Нижнего. Ее часто сравнивают с московским Арбатом
Начало экскурсии на пл. Горького
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
450 за 1 человека
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Нижний
Нижний
5
7 отзывов
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Давайте погрузимся в атмосферу исконно русской провинции и познакомимся
У памятника Валерию Чкалову
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 000 за 1 человека
По городу вслепую: прогулка-свидание
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Yulia
Yulia
5
6 отзывов
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 000 за всё до 2 чел.
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
на площади Горького
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
3 600 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Нижнего
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
5 отзывов
Кремль - сердце Нижнего
Приглашаю вас на прогулку по местам
Площадь Минина и Пожарского 11, рядом с памятником
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 3 500 за всё до 4 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
Нет отзывов
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня
Завтра
23 сен
27 сен
от 7 000 за всё до 3 чел.
Мистический Нижний
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Нескучный
Нескучный
Нет отзывов
Мистический Нижний
Пешеходная прогулка по «нехорошим местам» старого города
ул. Большая Покровская, 13
1 окт
8 окт
15 окт
600 за 1 человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
3 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
вокзал станции Ветлужская
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
15 600 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Tripster
Tripster
4.7
37 отзывов
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Узнать и полюбить города за два часа
на Верхне-Волжской набережной
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
1 000 за 1 человека
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
4
26 отзывов
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Приглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели
Большая Покровская ул. , 2А
23 сен
24 сен
27 сен
30 сен
1 250 за 1 человека
Эко-прогулка по тропам Керженского заповедника
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Эко-прогулка по тропам Керженского заповедника
Экскурсия для искушённых туристов по местам
Гостиница в Нижнем Новгороде
8 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ