Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Иммерсивная прогулка-спектакль по старинному кварталу в компании почтальона. Стопроцентное погружение в атмосферу провинциальной окраины XIX века. Вы познакомитесь с историей города через чтение тайных переписок жильцов квартала. Кто жил в квартале? Что волновало горожан на рубеже веков? Завершится прогулка чаепитием из самовара в тайном саду. Вы с нами?

Цена: 1000 руб

Ближайшее событие: 30 апреля - 10 мая каждый день в 17:00.